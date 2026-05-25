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Prime d'un million de dollar
Kristian Gkolomeev bat en vain un record aux Enhanced Games

Le Grec Kristian Gkolomeev a nagé le 50 m nage libre en 20''81, soit plus vite que le record du monde, dimanche à Las Vegas lors des Enhanced Games. Cette compétition controversée autorise et encadre le dopage, suscitant des inquiétudes pour la santé des athlètes.
Publié: 08:49 heures
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Kristian Gkolomeev (droite) a été le seul athlète à réussir une performance meilleure qu'un record du monde.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Cette performance, qui dépasse le record du monde officiel de Cameron McEvoy établi en mars dernier en 20''88, ne sera pas homologuée par les instances officielles. Les athlètes des Enhanced Games sont autorisés à prendre des produits dopants et les nageurs peuvent porter des combinaisons intégrales en polyuréthane, interdites dans les compétitions officielles.

A l'issue d'une journée de compétitions en athlétisme, natation et haltérophilie, Gkolomeev a été le seul athlète à réussir une performance meilleure qu'un record du monde. Et il l'a réalisée lors de la dernière épreuve de la soirée, épargnant ainsi l'embarras aux organisateurs qui avaient prédit que plusieurs records du monde seraient battus.

Un seul record du monde «amélioré»

«C'était une superbe course... Je l'ai fait», a déclaré Gkolomeev, qui empoche une prime d'un million de dollars pour ce record non officiel. «Je vais continuer. Peut-être que l'année prochaine, je le battrai à nouveau», a-t-il ajouté. La grande majorité des participants, parmi lesquels les nageurs médaillés olympiques James Magnussen, Cody Miller et Ben Proud, ont pu prendre testostérone, hormone de croissance, peptides, stéroïdes anabolisants et autres substances interdites.

Chaque gagnant d'épreuve a empoché 250'000 dollars et une performance au-delà d'un record du monde était accompagnée d'une prime d'un million de dollars. Ces Jeux améliorés ont été dénoncés comme dangereux par les instances mondiales du sport, qui ont déclaré qu'elles ne reconnaîtraient pas les records établis lors de cette manifestation.

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