Deux médailles suisses aux Mondiaux de kitesurf

ATS Agence télégraphique suisse
Les Mondiaux de kitesurf, disputés à Viana do Castelo au Portugal, ont souri aux Suisses. Gian Stragiotti et Elena Lengwiler se sont respectivement parés d'argent et de bronze dans la discipline olympique Formula Kite.
L'exploit de Gian Stragiotti est de taille. Le Zurichois de seulement 18 ans n'a été battu que par le Singapourien Max Maeder, sacré champion du monde pour la troisième fois. Il avait cueilli l'argent aux Mondiaux juniors l'an dernier.
Elena Lengwiler revient quant à elle de loin, elle qui s'était qualifiée de justesse pour la Medal Series avec une 10e place finale. Elle a brillé lors de la dernière journée en remportant le quart et la demi-finale, avant de se parer de bronze en finale.
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