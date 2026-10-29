DE
FR

Seule représentante de l’athlétisme
A seulement 17 ans, cette Bernoise rêve d’une médaille aux JOJ de Dakar

A17 ans, Mina Hirsbrunner sera l’unique représentante suisse de l’athlétisme aux Jeux olympiques de la jeunesse, à Dakar. Déjà détentrice du record suisse U18, elle rêve désormais d’une médaille.
Publié: il y a 2 minutes
1/5
La Bernoise Mina Hirsbrunner est le prochain espoir suisse du 400 mètres haies.
Photo: © Swiss Olympic
20398918 AuthorPlaceholder.png
Yara Vettiger

Sur la piste, Mina Hirsbrunner, 17 ans, ne passe pas inaperçue. Grande, avec des cheveux blonds et des yeux bleu vif, elle attire les regards. Mais lors de son interview avec Blick, la jeune athlète se montre plutôt réservée. Et lorsqu’on l’interroge sur ses objectifs pour Dakar, elle se tourne même brièvement vers son entraîneuse.

«Me qualifier pour la finale, c’est mon objectif», répond dans un premier temps Mina Hirsbrunner. Puis elle jette un regard à son entraîneuse, qui hoche la tête d’un air encourageant. La jeune Bernoise sourit avant de préciser: «En fait, une médaille serait vraiment l’objectif. C’est ambitieux, mais pas impossible.»

A Dakar, elle aura l’occasion de se mettre en évidence sur une grande scène. Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) s’y dérouleront du 31 octobre au 13 novembre. Mina Hirsbrunner sera l’unique représentante suisse en athlétisme. «C’est super cool», lance-t-elle.

Les places sont limitées et les Jeux olympiques d’été de la jeunesse n’ont lieu que tous les quatre ans. Après Buenos Aires en 2018, l’édition suivante devait se tenir à Dakar en 2022. En raison de la pandémie de Covid-19, le Comité international olympique (CIO) et le Sénégal ont décidé, en juillet 2020, de reporter les Jeux à 2026. Pour Mina Hirsbrunner, le calendrier tombe à pic: elle vient d’avoir 17 ans et se trouve dans la bonne catégorie d’âge.

Un duo de sœurs rapides

Rien ne la prédestinait au 400 mètres haies. Dans son club, le SK Langnau, Mina Hirsbrunner a essayé toutes sortes de distances lorsqu’elle était enfant. Elle courait notamment sur 600 et 1000 mètres, où elle figurait déjà parmi les meilleures Suissesses. Ses entraîneurs ont rapidement repéré son potentiel dans les disciplines de haies. La jeune athlète y a également pris goût, notamment grâce à deux grandes figures de son club: Noemi Zbären et Lisa Urech, qui ont marqué la discipline avant l’arrivée des sœurs Kambundji.

A lire aussi
La Suisse brigue les Européens d'athlétisme 2034.
20 ans après
Swiss Athletics vise les Championnats d'Europe d'athlétisme 2034
ATHLETISSIMA 2026
La jeune athlète impressionne
Une nouvelle couronne européenne pour Aimie Decrausaz

Sa sœur aînée Hanna, 19 ans, a également joué un rôle important dans sa progression. Elle pratique elle-même l’athlétisme avec succès et a même participé aux Mondiaux U20 en 2026. «J’ai voulu l’imiter. Et je peux profiter de son expérience, car elle me montre tout», explique Mina Hirsbrunner.

Un record suisse dès ses débuts

Pour la Bernoise, le déclic s'est produit l’année dernière. Ce n’est qu’à partir de la catégorie U18 qu’elle a pu courir le 400 mètres haies. Et dès sa première course sur cette distance, elle frappe fort: en 58’’11, elle bat le record suisse de la catégorie détenu par Yasmin Giger.

«C’est là que j’ai compris et que je me suis dis: tiens, je suis vraiment forte», raconte Mina Hirsbrunner. Cette nouvelle discipline change alors sa perspective. Elle commence à se dire qu’elle a peut-être trouvé sa voie. «Depuis, mon objectif est de devenir professionnelle.»

En 2026, elle confirme tout son potentiel. Aux Championnats d’Europe U18 de Rieti, elle décroche la médaille d’argent et améliore son record suisse en le portant à 57’’83. Elle remporte également le titre de championne suisse U18 en salle sur 60 mètres haies. La jeune athlète qui, enfant, aimait essayer toutes les disciplines s’est désormais fixé un grand objectif. Mais avant cela, il y a Dakar. Les JOJ pourraient bien représenter une nouvelle étape sur le chemin qui mènera cette jeune coureuse vers le haut niveau international.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus