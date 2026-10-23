Swiss Athletics et Weltklasse Zurich visent les Championnats d'Europe d'athlétisme 2034. La candidature pourrait s'inscrire dans un grand événement multisports en Suisse.

ATS Agence télégraphique suisse

Vingt ans après une édition 2014 charnière, Zurich pourrait à nouveau accueillir les Championnats d'Europe d'athlétisme. Swiss Athletics et le meeting Weltklasse Zurich souhaitent présenter conjointement leur candidature pour l'organisation de ces championnats en 2034, ont annoncé vendredi les deux entités.

2034 plutôt que 2030?

Le président de Swiss Athletics, Christoph Seiler, a réaffirmé l'intérêt pour une candidature lors de l'assemblée de la confédération européenne (European Athletics) à Lausanne. La préférence va à une organisation dans le cadre d’un événement multisports comprenant d’autres championnats d'Europe en Suisse.

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Swiss Athletics s'était déjà portée candidate pour accueillir les championnats continentaux au Letzigrund de Zurich en 2030. Cependant, le Conseil fédéral ayant refusé d'apporter un soutien financier au projet «European Championships 2030», la fédération avait dû retirer sa candidature en juin dernier.

20 ans plus tard

Swiss Athletics et Weltklasse Zurich maintiennent toutefois leurs ambitions. «Les Européens d’athlétisme 2014 à Zurich sont à l’origine de l'essor actuel de l’athlétisme suisse», rappelle Christoph Seiler. En organisant à nouveau cet événement 20 ans plus tard, l'objectif serait de donner un nouvel élan au sport suisse.

D’ici à l'attribution des Championnats d'Europe 2034, attendue au plus tôt en 2030, il reste du temps pour clarifier le financement et les conditions-cadres organisationnelles. Parallèlement, on examine si ces championnats pourraient s’inscrire dans le cadre d’un événement multisports de plus grande envergure.