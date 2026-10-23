DE
FR

20 ans après
Swiss Athletics vise les Championnats d'Europe d'athlétisme 2034

Swiss Athletics et Weltklasse Zurich visent les Championnats d'Europe d'athlétisme 2034. La candidature pourrait s'inscrire dans un grand événement multisports en Suisse.
Publié: il y a 1 minute
1/2
La Suisse brigue les Européens d'athlétisme 2034.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Vingt ans après une édition 2014 charnière, Zurich pourrait à nouveau accueillir les Championnats d'Europe d'athlétisme. Swiss Athletics et le meeting Weltklasse Zurich souhaitent présenter conjointement leur candidature pour l'organisation de ces championnats en 2034, ont annoncé vendredi les deux entités.

2034 plutôt que 2030?

Le président de Swiss Athletics, Christoph Seiler, a réaffirmé l'intérêt pour une candidature lors de l'assemblée de la confédération européenne (European Athletics) à Lausanne. La préférence va à une organisation dans le cadre d’un événement multisports comprenant d’autres championnats d'Europe en Suisse.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Swiss Athletics s'était déjà portée candidate pour accueillir les championnats continentaux au Letzigrund de Zurich en 2030. Cependant, le Conseil fédéral ayant refusé d'apporter un soutien financier au projet «European Championships 2030», la fédération avait dû retirer sa candidature en juin dernier.

20 ans plus tard

Swiss Athletics et Weltklasse Zurich maintiennent toutefois leurs ambitions. «Les Européens d’athlétisme 2014 à Zurich sont à l’origine de l'essor actuel de l’athlétisme suisse», rappelle Christoph Seiler. En organisant à nouveau cet événement 20 ans plus tard, l'objectif serait de donner un nouvel élan au sport suisse.

D’ici à l'attribution des Championnats d'Europe 2034, attendue au plus tôt en 2030, il reste du temps pour clarifier le financement et les conditions-cadres organisationnelles. Parallèlement, on examine si ces championnats pourraient s’inscrire dans le cadre d’un événement multisports de plus grande envergure.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus