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La jeune athlète impressionne
Une nouvelle couronne européenne pour Aimie Decrausaz

Déjà sacrée championne d’Europe M18 du 3000 m en juillet, Aimie Decrausaz a décroché un nouveau titre continental, cette fois en triathlon. À Melilla, en Espagne, la jeune athlète nord-vaudoise a fait parler sa redoutable pointe de vitesse à pied pour s’offrir l’or chez les Youth.
Publié: il y a 1 minute
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La jeune athlète de Champvent impressionne encore et encore.
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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Blick Sport

Aimie Decrausaz n’en finit plus d’impressionner! À seulement 16 ans, la Nord-Vaudoise, originaire de Champvent, s’est offert samedi un nouveau titre européen, cette fois en triathlon. À Melilla, dans l’enclave espagnole située sur la côte nord-africaine, elle a remporté la finale des Championnats d’Europe Youth avec une autorité remarquable. Après avoir déjà gagné sa demi-finale la veille, la Suissesse a signé un sans-faute pour s’installer sur le toit de l’Europe.

Sa victoire s’est construite dans la dernière discipline, celle où elle possède des qualités particulièrement impressionnantes. Après avoir signé le quatrième temps dans l’eau, Aimie Decrausaz a rejoint le groupe principal à vélo. Sur un parcours rapide et plat, les concurrentes sont restées regroupées jusqu’à la deuxième transition. Tout allait donc se jouer en course à pied.

Partie derrière les meilleures à la sortie du parc à vélos, la Suissesse a rapidement comblé son retard. Elle a ensuite fait la différence grâce au meilleur temps de course à pied du peloton, creusant un écart décisif sur ses adversaires. La Hongroise Korinna Katona a pris la deuxième place, à 13 secondes, tandis que la Britannique Ellie Birchall a complété le podium.

Aimie Decrausaz a ainsi confirmé sa capacité à répondre présente lorsque l’enjeu augmente. Plus de 120 athlètes représentant 31 fédérations ont participé à ces Championnats d’Europe, ce qui donne encore davantage de relief à la performance de la jeune Suissesse.

Une saison déjà exceptionnelle

Ce nouveau titre s’ajoute à une saison 2026 particulièrement riche. En juillet, Aimie Decrausaz avait déjà marqué les esprits aux Championnats d’Europe d’athlétisme U18, à Rieti, en Italie. Elle y avait remporté le 3000 m en 9'06''60, établissant au passage un record des championnats et un nouveau record suisse U18.

Licenciée à l’US Yverdon, la jeune fondeuse possède donc une arme de choix pour le triathlon: sa capacité à soutenir un rythme élevé et à accélérer lorsque la victoire se joue dans les derniers mètres. Elle avait déjà montré cette qualité sur le circuit européen cette année, avec notamment une deuxième place à la Coupe d’Europe junior de Wels, en Autriche, à la fin juin.

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Cette double réussite en athlétisme et en triathlon souligne l’étendue de son potentiel. Et si les parcours, les adversaires et les formats changent, une constante demeure: lorsque vient le moment de courir, Aimie Decrausaz sait faire la différence.

Pour la Nord-Vaudoise, cette couronne européenne constitue une nouvelle étape importante dans une progression qui attire de plus en plus l’attention. À 16 ans, elle possède déjà deux titres continentaux dans deux disciplines différentes. Une performance qui confirme qu’il faudra suivre de près la suite de son parcours.

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