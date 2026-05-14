Le talentueux et jeune cycliste Albert Philipsen a fait une violente chute à l'entraînement et s'en est heureusement sorti sans blessure grave. Le Danois montre cependant sur les réseaux sociaux à quel point son corps est marqué par l'accident.

Ce jeune talent du cyclisme montre les conséquences de sa violente chute

Ce jeune talent du cyclisme montre les conséquences de sa violente chute

Ramona Bieri

Albert Philipsen est considéré comme l’un des plus grands espoirs du cyclisme mondial. À seulement 19 ans, le Danois a déjà été sacré champion du monde juniors sur route, double champion du monde de VTT cross-country et champion d’Europe du contre-la-montre. Chez les professionnels aussi, il a déjà laissé entrevoir un immense potentiel. Cette saison, il a notamment terminé 8e de l’Amstel Gold Race et à la même place du classement général du Tour de Romandie.

Aujourd’hui, sa progression est brutalement stoppée par une lourde chute survenue à l’entraînement. Sur Instagram, Albert Philipsen en a dévoilé les conséquences physiques. Les images témoignent de la violence de l’accident survenu vendredi dernier: le visage couvert d’éraflures, d’imposants pansements aux coudes et aux cuisses, les deux mains bandées. «Parfois, tout part en vrille, et ces derniers jours ont été particulièrement difficiles», écrit-il.

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Le jeune coureur garde très peu de souvenirs précis de l’accident. «À un moment, je descendais à 80 km/h. Le souvenir suivant, c’est moi au sol, seul, à moitié inconscient.» Dans un ultime réflexe, il aurait profité de l’adrénaline pour appeler les secours, tandis que le sang lui coulait sur le visage.

Beaucoup de peur, mais pas de fractures

Dans son malheur, Albert Philipsen a toutefois eu énormément de chance. D’abord parce qu’un groupe de personnes l’a rapidement retrouvé et pris en charge jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Ensuite parce que les examens médicaux se sont révélés rassurants: hormis un violent choc à la tête et de nombreuses abrasions, il ne souffre ni de fractures ni de lésions internes.

L’émotion reste néanmoins très présente. «Je crois que c’est la première fois qu’une chute me fait vraiment peur», confie-t-il. Depuis, le Danois est rentré chez lui, encore secoué, mais soulagé d’être passé si près d’un accident bien plus grave.

Et malgré tout, il n’a pas perdu son humour. «On sait que c’était une sacrée chute quand l’hôpital se retrouve à court de bandages après deux jours», plaisante-t-il.