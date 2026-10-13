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«Je n’arrivais pas à y croire»
En vacances, cette star suisse reçoit une photo de la maison familiale en flammes

En vacances au Canada, le lutteur Adrian Odermatt a appris que la maison familiale avait été détruite par un incendie. Ses parents et les animaux sont indemnes, tandis qu’une collecte de dons suscite une immense solidarité.
Publié: 12:08 heures
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Tôt samedi matin, la maison familiale du lutteur Adrian Odermatt a été ravagée par les flammes.
Photo: Polizei Basel-Landschaft
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Nicola Abt

Adrian Odermatt prépare le dîner au Canada lorsqu’il reçoit une photo de son frère Jonas. «Ce que j’ai vu m’a complètement bouleversé. Au début, je n’arrivais pas à y croire», raconte le lutteur.

La photo montre la maison familiale en flammes. Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie a détruit le domicile de la famille, situé sur les hauteurs de Liesberg, dans le canton de Bâle-Campagne. C’est là que les deux frères ont grandi, joué, aidé à la ferme et livré leurs premiers combats de lutte.

Une nouvelle étable pour les parents

D’innombrables souvenirs de leur enfance commune sont désormais partis en fumée. Tous les trophées de lutte de Jonas Odermatt ont également été détruits par les flammes. «C’est incroyablement triste et ça fait terriblement mal. Il faudra beaucoup de temps pour digérer cela», confie Adrian Odermatt, avant d’ajouter: «Heureusement, personne n’a été blessé.» Les animaux de la ferme sont eux aussi indemnes.

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Selon Adrian Odermatt, si le feu ne s’est pas propagé à l’étable, c’est grâce à un projet auquel lui et son frère ont récemment consacré beaucoup de travail. Les deux frères rénovent en effet l’étable de leurs parents. De nouvelles cases de vêlage et un fenil moderne doivent leur faciliter le quotidien.

Mais les travaux ont pris du retard. Un contretemps qui s’avère aujourd’hui être une heureuse circonstance. Comme la nouvelle partie de l’étable n’est pas encore construite, environ 15 mètres séparent le bâtiment de la maison. Selon Adrian Odermatt, cette distance a empêché les flammes de se propager à la partie de l’étable où se trouvaient les animaux.

Le retour en Suisse a été brièvement envisagé

Adrian Odermatt a souligné à plusieurs reprises l’importance que revêt l’exploitation familiale à ses yeux. «Nous avions énormément de place pour jouer, nous allions souvent dans la forêt et pouvions constamment faire quelque chose. C’était vraiment génial», se souvient le vainqueur de 35 couronnes.

Avec la rénovation de l’étable, il voulait rendre quelque chose à ses parents. Après ses journées de travail, il continuait à avancer sur la ferme le soir. Il se réjouissait donc particulièrement de passer quelques jours plus tranquilles en Amérique du Nord.

Après avoir appris la terrible nouvelle en Suisse, Adrian Odermatt a envisagé de rentrer au pays. Mais après en avoir discuté avec ses parents, il a conclu qu’il ne pouvait rien faire de plus sur place pour le moment. Il reste donc au Canada et tente de profiter au mieux des derniers jours de vacances avec sa partenaire.

Une collecte de dons témoigne d’une immense solidarité

Pendant cette période, ses parents peuvent loger chez lui. La police enquête actuellement sur les causes de l’incendie. Parallèlement, la famille bénéficie d’un immense élan de solidarité. Adrian Odermatt reçoit de nombreux messages et propositions d’aide. «Des personnes dont je n’avais plus eu de nouvelles depuis dix ou quinze ans se sont manifestées. C’est très touchant de ressentir cette immense sympathie.» Une collecte de dons a également été lancée sous le titre «Tous unis pour la famille Odermatt». Lundi soir, plus de 100’000 francs avaient déjà été récoltés.

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