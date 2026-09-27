Les Valaisans veulent accueillir la Fête fédérale de lutte 2031 à Rarogne! Avec une arène pouvant accueillir 58'000 supporters, une zone de fête et des trains spéciaux, cet événement prendra une ampleur gigantesque. Le lieu: un aérodrome militaire.

Le Valais dévoile ses projets pour la Fête de lutte 2031 à Rarogne

Le Valais dévoile ses projets pour la Fête de lutte 2031 à Rarogne

Matthias Dubach

La variante la plus spectaculaire pour la Fête fédérale de lutte 2031 a échoué dès le 1er juillet: Genève a finalement dû renoncer à son projet, finalement trop peu abouti, d’organiser ce gigantesque événement au cœur de la ville.

À l’heure actuelle, il ne reste donc plus que deux candidatures. Une chose est d’ores et déjà certaine: après la Fête 2028, qui se déroulera à Thoune, la Suisse romande accueillera à nouveau la grande fête de la lutte suisse en 2031. Deux options sont encore en lice: la région de Neuchâtel et le Valais, avec une candidature commune de Rarogne et Viège.

Ce week-end, les Valaisans ont dévoilé leurs cartes et présenté plusieurs détails de leur projet sur l’aérodrome militaire de Rarogne, situé dans la «cuvette» entre les deux localités. La star du hockey sur glace Nico Hischier était d’ailleurs présente.

Une gare d’urgence de la NLFA transformée pour les fans

En Valais aussi, les ambitions sont gigantesques, à la mesure de ce qu'est devenue la Fête fédérale de lutte. Une nouvelle fois, la plus grande arène sportive temporaire du monde sera érigée pour la lutte suisse. Sur un site d’environ 150 hectares, les Valaisans prévoient un stade pouvant accueillir jusqu’à 58'000 spectateurs!

Une allée festive d'1,6 kilomètre de long est également prévue sur la piste, ainsi qu’un camping pouvant héberger au moins 12'000 personnes.

Pour acheminer le demi-million de visiteurs attendus sur le site, un dispositif exceptionnel est à l’étude. La gare d’urgence de la NLFA, située à proximité, à Saint-Germain, pourrait être transformée en halte régulière pour des trains supplémentaires durant le week-end de la Fête fédérale.

«C’est un défi colossal», explique Fernando Lehner, responsable des transports, au portail d’information valaisan pomona.ch. Selon lui, «55% des visiteurs devraient se rendre sur place en train et en bus, 40% en voiture et les 5% restants à pied ou à vélo».

Un terrain militaire qui a déjà fait ses preuves

Si les délégués de la Fédération suisse de lutte et des jeux alpestres attribuent la Fête fédérale 2031 au Valais, il s'agirait de la troisième consécutive à se dérouler sur un site pensé à l'origine pour l'armée.

La Fête s’est tenue en 2025 à Mollis, sur un ancien aérodrome militaire. En 2028, le méga-événement prendra ses quartiers sur la place d’armes de l’Allmend, à Thoune. Et en 2031, il pourrait donc investir l’ancien aérodrome militaire de Rarogne.

Une tendance se dessine: à mesure que la Fête fédérale grandit, ses organisateurs doivent se tourner vers des sites toujours plus vastes. Et, en Suisse, les infrastructures militaires offrent forcément des superficies à la hauteur de ces ambitions. Même en Valais.

Il s'agirait de la première Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres organisée en Valais depuis le triomphe de Harry Knüsel à Sion, en 1986.