DE
FR

Il reste chez Swiss-Ski
Fanny Smith a un nouveau coach, qui vient du ski alpin

Le technicien Stefan Abplanalp a un nouveau job. Il reste chez Swiss-Ski et passe du ski alpin au skicross.
Publié: 10:59 heures
1/5
Stefan Abplanalp reste chez Swiss-Ski.
Photo: BENJAMIN SOLAND
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona Bieri

Nouveau défi pour Stefan Abplanalp. Comme l’a annoncé Swiss-Ski, l’ancien entraîneur en chef des spécialistes suisses de vitesse quitte le ski alpin pour rejoindre le skicross. À 53 ans, il y occupera également le poste d’entraîneur en chef. Il succède à Enrico Vetsch, qui a quitté ses fonctions pour des raisons privées.

«Nous espérons que Stefan Abplanalp apportera de nouvelles impulsions à notre discipline», explique Sacha Giger, directeur du ski acrobatique, du snowboard et du télémark chez Swiss-Ski, dans le communiqué officiel. «Il sait transmettre son énergie positive et son enthousiasme à une équipe.»

La fédération souligne également que le skicross et le ski alpin collaborent depuis longtemps étroitement, notamment à travers des transferts de talents, des camps d’entraînement communs ainsi que le développement et la formation. «La nomination de Stefan Abplanalp comme nouvel entraîneur en chef s’inscrit pleinement dans cette stratégie», précise encore Swiss-Ski.

«Ce défi m’attire»

Le principal intéressé se réjouit déjà de travailler avec Fanny Smith, Ryan Regez et le reste de l’équipe suisse de skicross. «Ce défi m’attire. J’ai envie d’apporter mes connaissances et mon expérience à ce sport», confie-t-il.

Entre 2004 et 2012, Stefan Abplanalp avait dirigé l’équipe suisse féminine de vitesse avant de collaborer notamment avec Lindsey Vonn et Ilka Štuhec. Il avait ensuite quitté le circuit de la Coupe du monde pour devenir consultant ski à la télévision suisse.

Au printemps 2025, le Bernois de l’Oberland était revenu chez Swiss-Ski comme entraîneur en chef des femmes de vitesse après trois ans passés à la télévision. Mais son deuxième mandat n’aura duré qu’une saison: en avril dernier, la fédération avait annoncé son départ à la surprise générale.

Swiss-Ski avait alors expliqué cette décision par une «analyse complète de la saison», menée «en collaboration avec Stefan Abplanalp». La fédération évoquait aussi «la perspective des prochaines années et le changement de génération en cours». Elle avait toutefois déjà insisté sur sa volonté de conserver l’expérience et le savoir-faire d’Abplanalp. Une nouvelle mission lui a désormais été trouvée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus