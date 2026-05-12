Le technicien Stefan Abplanalp a un nouveau job. Il reste chez Swiss-Ski et passe du ski alpin au skicross.

Fanny Smith a un nouveau coach, qui vient du ski alpin

Fanny Smith a un nouveau coach, qui vient du ski alpin

Ramona Bieri

Nouveau défi pour Stefan Abplanalp. Comme l’a annoncé Swiss-Ski, l’ancien entraîneur en chef des spécialistes suisses de vitesse quitte le ski alpin pour rejoindre le skicross. À 53 ans, il y occupera également le poste d’entraîneur en chef. Il succède à Enrico Vetsch, qui a quitté ses fonctions pour des raisons privées.

«Nous espérons que Stefan Abplanalp apportera de nouvelles impulsions à notre discipline», explique Sacha Giger, directeur du ski acrobatique, du snowboard et du télémark chez Swiss-Ski, dans le communiqué officiel. «Il sait transmettre son énergie positive et son enthousiasme à une équipe.»

La fédération souligne également que le skicross et le ski alpin collaborent depuis longtemps étroitement, notamment à travers des transferts de talents, des camps d’entraînement communs ainsi que le développement et la formation. «La nomination de Stefan Abplanalp comme nouvel entraîneur en chef s’inscrit pleinement dans cette stratégie», précise encore Swiss-Ski.

«Ce défi m’attire»

Le principal intéressé se réjouit déjà de travailler avec Fanny Smith, Ryan Regez et le reste de l’équipe suisse de skicross. «Ce défi m’attire. J’ai envie d’apporter mes connaissances et mon expérience à ce sport», confie-t-il.

Entre 2004 et 2012, Stefan Abplanalp avait dirigé l’équipe suisse féminine de vitesse avant de collaborer notamment avec Lindsey Vonn et Ilka Štuhec. Il avait ensuite quitté le circuit de la Coupe du monde pour devenir consultant ski à la télévision suisse.

Au printemps 2025, le Bernois de l’Oberland était revenu chez Swiss-Ski comme entraîneur en chef des femmes de vitesse après trois ans passés à la télévision. Mais son deuxième mandat n’aura duré qu’une saison: en avril dernier, la fédération avait annoncé son départ à la surprise générale.

Swiss-Ski avait alors expliqué cette décision par une «analyse complète de la saison», menée «en collaboration avec Stefan Abplanalp». La fédération évoquait aussi «la perspective des prochaines années et le changement de génération en cours». Elle avait toutefois déjà insisté sur sa volonté de conserver l’expérience et le savoir-faire d’Abplanalp. Une nouvelle mission lui a désormais été trouvée.