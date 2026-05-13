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Deuxième succès en pro
Igor Arrieta gagne la 5e étape, Afonso Eulalio en rose

L'Espagnol Igor Arrieta a apporté à l'équipe UAE sa deuxième victoire en deux jours sur le Giro en remportant la 5e étape, mercredi à Potenza. Le Portugais Afonso Eulalio a pris le maillot rose après un final complètement fou.
Publié: 19:15 heures
Igor Arrieta a remporté la 5e étape du Tour d'Italie.
Photo: imago/Sirotti

Arrieta décroche, à 23 ans, son deuxième succès professionnel après la modeste classique d'Ordizia l'an dernier, après avoir devancé Eulalio dans des conditions météo épouvantables.

Les deux hommes, qui s'étaient extraits de l'échappée matinale à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, ont fait la course en tête ensemble avant de tomber tous les deux, séparément, sur des routes détrempées, d'abord Arrieta à 13,6 km de l'arrivée, puis Eulalio, qui était parti seul, à 6,5 km de l'arrivée.

De nouveau ensemble, ils ont filé vers la ligne avant un nouveau coup de théâtre lorsqu'Arrieta a emprunté une mauvaise route à deux kilomètres de l'arrivée. Mais il a su revenir une nouvelle fois pour offrir à UAE sa deuxième victoire après celle la veille de Jhonatan Narvaez.

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