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Fabio Christen abandonne
L'Equatorien Jhonatan Narvaez double la mise à Fermo

Jhonatan Narvaez a triomphé en solitaire ce samedi à Fermo lors de la 8e étape du Giro 2026. L'Équatorien de l'équipe UAE a devancé Andreas Leknessund et décroché sa 17e victoire en carrière.
Publié: 18:07 heures
Jhonatan Narváez a remporté en solitaire la 8e étape du Giro à Fermo.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Equatorien Jhonatan Narvaez a remporté en solitaire samedi à Fermo sa deuxième victoire d'étape dans le Tour d'Italie 2026. Il s'est montré le plus fort d'une échappée de trois coureurs.

Le puncheur de l'équipe UAE s'est imposé dans cette 8e étape avec une trentaine de secondes d'avance sur le Norvégien Andreas Leknessund avec lequel il s'était isolé à plus de 70 km du but en compagnie d'un autre coureur d'UAE, le Danois Mikkel Bjerg.

Il a fait la différence dans un final taillé sur mesure pour ses qualités avec plusieurs ascensions courtes mais raides pour s'envoler à 10,5 km de l'arrivée et signer la 17e victoire de sa carrière. Sa quatrième déjà dans le Giro, où il s'était imposé aussi en 2020 et 2024, soit autant que son compatriote Richard Carapaz.

Fabio Christen abandonne

Dans le camp suisse, cette étape entre les Abruzzes et les Marches a été marquée par l'abandon de l'Argovien Fabio Christen. Le coureur de l'équipe suisse Pinarello Q36.5 a été victime d'une chute en début d'étape et a dû déclarer forfait.

Son frère Jan (UAE) faisait quant à lui fait partie d'un gros groupe de poursuivants, ce qui lui a permis de reprendre quatre places au classement général. Le meilleur Suisse de l'épreuve pointe désormais au 19e rang, à 6'59 du Portugais Afonso Eulalio, qui a conservé sans problème son maillot rose.

Archifavori à la victoire finale, le Danois Jonas Vingegaard compte toujours 3'15 de retard sur le leader. Il aura peut-être l'occasion de se rapprocher de la première place dimanche lors d'une étape qui se terminera par l'ascension du Corno alle Scale, en Emilie-Romagne.

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