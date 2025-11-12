Après l'Eurobasket, les Suissesses repartent à l’attaque

Au début de l'été, l'équipe de Suisse a pris part à l'Eurobasket en Grèce. Un exploit historique qu'Evita Herminjard et ses coéquipières veulent rééditer au plus vite. Les qualifications pour l’édition 2027 commencent ce mercredi, au Royaume-Uni.

Evita Herminjard (au centre) et la Suisse veulent participer au prochain Eurobasket. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

69 ans. C'est le temps qui s'est écoulé entre les deux dernières participations de l'équipe de Suisse féminine à l'Eurobasket: 1956 et 2025. Cet été, la troupe de François Gomez a pris part au grand raout européen, en Grèce. Malgré trois défaites en trois rencontres, les Suissesses n'ont pas eu à rougir de leur prestation.

«C'est par contre clair qu'on ne veut pas attendre 69 ans, sachant qu'on a les capacités de le faire. On va désormais tout faire pour se qualifier lors de chaque fenêtre», s'exclame au bout du fil Evita Herminjard, capitaine de l'équipe. La route pour l'édition 2027, qui aura lieu en Belgique, en Suède, en Lituanie et en Finlande, débute ce mercredi soir pour la sélection à croix blanche. Une rencontre à Manchester, face à la Grande-Bretagne.

Dans son groupe pour ce premier tour, la Suisse va également affronter l'Autriche et la Norvège. Trois adversaires qui, sur le papier, sont à sa portée. «Même si l'Angleterre est la favorite de ce groupe, tempère la capitaine. Contre les deux autres, on a l'avantage mais ça restera dur.»

Un nouveau format

Si elle termine à l'une des deux premières places du groupe, l'équipe de Suisse se qualifiera ainsi pour le deuxième tour des qualifications. «Ce sera un échec personnel si on n'y parvient pas», souligne Evita Herminjard. En cas d'accession à la deuxième phase, la Suisse se retrouverait dans un groupe avec un niveau bien plus élevé, puisque les plus grandes nations du basket féminin comme la France, l'Espagne ou l'Allemagne seront de la partie. La qualification reste toutefois possible, puisque les deux premières équipes de chaque groupe s'envoleront pour l'Eurobasket. Mais ça, c'est de la musique d'avenir.

Ce changement de format implique aussi que, désormais, les fenêtres internationales voient les formations disputer trois rencontres, contre deux auparavant. «Il peut y avoir un facteur physique, avec trois matches en dix jours, souligne la capitaine. On a aussi moins d'entraînements pour la préparation.» En plus de la Grande-Bretagne, les Suissesses vont affronter la Norvège (15 novembre à Fribourg) et l'Autriche (18 novembre à Saint-Gall) en ce mois de novembre.

En Suisse en 2029?

Sans se projeter trop loin, la génération d'Evita Herminjard peut se réjouir de l'avenir. La fédération a en effet martelé son envie d'organiser cette compétition dans quatre ans. «Ça serait magnifique pour le basket féminin suisse, sourit la joueuse des Piestanske Cajky. On a créé de l'engouement avec notre participation à l'Euro cet été et ce ne serait que du plus.»

Pour l'instant, rien n'est fait concernant les pays hôtes de l'édition 2029. Mais, en organisant le Mondial U19 cet été à la Vaudoise aréna de Lausanne, Swiss Basketball a prouvé à la FIBA qu'il pouvait mettre les petits plats dans les grands.