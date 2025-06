La Suisse veut organiser l'EuroBasket féminin en 2029

L'EuroBasket 2029 aura-t-il lieu en Suisse? Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Dans deux semaines, l'équipe de Suisse de basket féminine va prendre part à l'EuroBasket 2025, en Grèce. Une participation historique pour la troupe de François Gomez, qui n'avait plus été qualifiée pour une tel événement depuis 69 ans. Le sélectionneur et ses joueuses ont un mot d'ordre: que cela ne soit pas un coup d'épée dans l'eau et qu'à l'avenir, la Suisse participe régulièrement au Championnat d'Europe.

Les dirigeants de Swiss Basketball vont peut-être donner un coup de pouce à leurs protégées pour 2029. En marge du match de préparation face à la Serbie, le secrétaire général Erik Lehmann a annoncé que la Suisse était «en discussions très avancées» avec la FIBA pour organiser la phase de groupes et finale de l'EuroBasket dans quatre ans. Le processus, qui va débuter en mars 2026, devrait s'achever neuf mois plus tard avec une décision. «Ce serait une immense fierté de jouer devant notre public, sourit Viktoria Ranisavljevic. On se souvient d'Aarau en février dernier, avec une salle pleine.»

Au bout du Léman?

La joueuse d'Elfic et la plupart de ses coéquipières en équipe nationale seraient encore en place dans quatre ans. «On va se battre pour ces filles, souligne Erik Lehmann. On se doit de leur offrir ça.» À noter que, depuis deux ans, au moins quatre pays organisent cette compétition.

À l'heure actuelle, la Suisse est l'une des premières fédérations à avoir fait part de son intérêt pour l'organisation de cet événement. «Chypre a également annoncé dit qu'il voulait accueillir la phase de groupes uniquement. Mais rien n'est encore fait», tempère le secrétaire général.

Pour le moment, Swiss Basketball discute avec Genève pour être la ville hôte de l'EuroBasket en Suisse – même si rien n'est fermé. «La patinoire des Vernets seraient le mieux pour nous, avec une capacité de 6500 places», appuie Erik Lehmann. Malgré l'infrastructure quelque peu vétuste, cela ne poserait pas un problème.