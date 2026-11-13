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Élimination précoce
Le champion du monde Lucas Malcotti déçoit à domicile

Luca Malcotti s'est loupé pour sa première apparition en tant que champion du monde sur le sol suisse. Le Valaisan a connu une élimination précoce à Berne.
Publié: il y a 16 minutes
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Lucas Malcotti tire la langue de dépit, à domicile.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Lucas Malcotti a déçu lors de sa première apparition à domicile en tant que champion du monde. Le Valaisan a été éliminé dès les seizièmes de finale lors de la Coupe du monde à Berne vendredi. L'athlète de 31 ans, directement dans le tableau principal en tant que numéro 12 mondial, n’a donc pas eu besoin de disputer des qualifications. Il s’est incliné de justesse 15-13 face au Marocain Houssam Elkord.

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La préparation de son premier combat officiel de la saison ne fut pas optimale: avant le tournoi de Gümligen, Lucas Malcotti avait souffert d’une grippe pendant plusieurs jours, ce qui lui a fait perdre un temps de récupération précieux. Il s’agissait pour le valaisan de sa première apparition depuis qu’il était devenu, fin juillet à Hong Kong, le premier épéiste suisse à remporter une médaille d’or en individuel aux Championnats du monde.

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