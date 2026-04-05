Marlen Reusser chute au Tour des Flandes et doit abandonner la course. La star du cyclisme suisse a même dû être transportée à l'hôpital. La classique est remportée par la Néerlandaise Demi Vollering.

La star du cyclisme Marlen Reusser à l'hôpital après une chute dans les Flandres

La star du cyclisme Marlen Reusser à l'hôpital après une chute dans les Flandres

Pascal Keusch

Coup dur pour Marlen Reusser. La Suissesse de 34 ans a été contrainte à l’abandon lors du Tour des Flandres après une chute collective survenue à moins de 45 kilomètres de l’arrivée. Restée assise au sol, visiblement touchée, elle n’a pas été en mesure de repartir.

Ce nouvel incident intervient alors qu’elle venait tout juste de retrouver la compétition après deux mois d’arrêt, consécutifs à une lourde chute début février.

La malchance est d’autant plus cruelle que Marlen Reusser arrivait en grande forme en Belgique. Quatre jours plus tôt, elle s’était imposée sur la course d’un jour «À travers les Flandres», s’affirmant comme l’une des grandes favorites du Ronde.

Transportée à l’hôpital pour des examens, la Suissesse souffre finalement d’une fracture lombaire, au bas du dos. Son management se veut toutefois rassurant : aucune opération n’est prévue et son état est jugé stable. «Marlen reste en observation à l’hôpital», a-t-il indiqué dimanche soir.

Demi Vollering au sommet

La victoire est revenue à Demi Vollering. À 29 ans, la Néerlandaise s’impose pour la première fois de sa carrière sur le Tour des Flandres. Elle devance la Française Pauline Ferrand-Prévot et sa compatriote Puck Pieterse.

Côté suisse, Noemi Rüegg signe la meilleure performance avec une 12e place, juste devant Elise Chabbey, 15e.