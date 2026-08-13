DE
FR

En lice en demi-finale du 800 m
À Birmingham, Audrey Werro a «de bonnes sensations»

Après une promenade de santé en séries, Audrey Werro s'attaque aux choses sérieuses ce jeudi. La Fribourgeoise est engagée lors des demi-finales du 800 m.
Publié: 10:18 heures
1/2
Audrey Werro s'est facilement qualifiée pour les demi-finales du 800 m.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Ce jeudi, pendant la pause de midi, le monde de l'athlétisme suisse sera branché sur les antennes de la télévision nationale. Dès 13h05, les demi-finales du 800 m ont lieu, sans aucun doute la course la plus attendue sur ces Européens. Si la victoire finale devrait se décider entre la Britannique Keely Hodgkinson, la Néerlandaise Femke Bol et la Fribourgeoise Audrey Werro, elles sont trois représentantes à croix blanche à s'être qualifiées pour le dernier carré. Hormis la pensionnaire du CA Belfaux, Veronica Vancardo et Valentina Rosamilia seront de la partie.

«C'est vraiment cool qu'on parvienne à toutes se qualifier et je me réjouis qu'on soit en demi-finales», souriait Audrey Werro après sa qualification en séries. Hasard des séries, la native de Courtepin sera en course avec sa «compatriote» du CA Fribourg, Veronica Vancardo. De là à faire le lièvre de luxe pour celles qui partagent parfois l'entraînement? Réponse vendredi.

À lire aussi sur Birmingham 2026
Simon Ehammer offre à la Suisse sa première médaille
Européens d'athlétisme
Argenté à la longueur
Simon Ehammer offre à la Suisse sa première médaille
Ditaji Kambundji également chocolat sur 100 m haies
Européens d'athlétisme
Angelica Moser en finale
Ditaji Kambundji également chocolat sur 100 m haies

Elle a encore de l'énergie

En attendant, Audrey Werro va surtout faire sa course, de son côté. Le premier tour a surtout été une entrée en matière en douceur pour la Friburgeoise, qui n'a jamais tremblé dans sa série. Faire de même lors de la demi-finale permettrait de faire passer un joli message pour celle qui, on le rappelle, n'a disputé qu'une seule finale d'un grand championnat dans sa carrière (Mondiaux de Tokyo 2025).

«Le but était de se qualifier sans perdre trop d'énergie, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre les devants et de contrôler la course», détaillait-elle après les séries. Une stratégie qu'elle pourrait à nouveau adopter lors des demi-finales, même si le niveau sera plus relevé.

Pas de visite de la ville

Du côté de Birmingham, la femme la plus rapide du siècle sur 800 m se sent bien pour le moment sur la piste de l'Alexander Stadium. «J'ai de bonnes sensations, prévient-elle. Il faudra voir quelle stratégie je vais adopter en demi-finale, mais l'objectif sera simplement de se qualifier.» Le minimum pour une athlète de son rang désormais.

Entre les séries et la demi-finale, les coureuses de demi-fond ont eu droit à une journée de repos. Pas question toutefois pour la Fribourgeoise d'aller découvrir la ville de Birmingham. «Un petit entraînement pour bouger, puis du repos et des séances de physiothérapie, prévoyait-elle. Je n'ai ni l'envie, ni le temps de visiter (sourire).» Pour le tourisme, ce sera peut-être plus tard, avec pourquoi pas une médaille continentale autour du cou.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Présenté par
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Visite à l'Alpfelenhof
Là où poussent les herbes Ricola
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus