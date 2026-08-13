À Birmingham, Audrey Werro a «de bonnes sensations»

Après une promenade de santé en séries, Audrey Werro s'attaque aux choses sérieuses ce jeudi. La Fribourgeoise est engagée lors des demi-finales du 800 m.

En lice en demi-finale du 800 m

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce jeudi, pendant la pause de midi, le monde de l'athlétisme suisse sera branché sur les antennes de la télévision nationale. Dès 13h05, les demi-finales du 800 m ont lieu, sans aucun doute la course la plus attendue sur ces Européens. Si la victoire finale devrait se décider entre la Britannique Keely Hodgkinson, la Néerlandaise Femke Bol et la Fribourgeoise Audrey Werro, elles sont trois représentantes à croix blanche à s'être qualifiées pour le dernier carré. Hormis la pensionnaire du CA Belfaux, Veronica Vancardo et Valentina Rosamilia seront de la partie.

«C'est vraiment cool qu'on parvienne à toutes se qualifier et je me réjouis qu'on soit en demi-finales», souriait Audrey Werro après sa qualification en séries. Hasard des séries, la native de Courtepin sera en course avec sa «compatriote» du CA Fribourg, Veronica Vancardo. De là à faire le lièvre de luxe pour celles qui partagent parfois l'entraînement? Réponse vendredi.

Elle a encore de l'énergie

En attendant, Audrey Werro va surtout faire sa course, de son côté. Le premier tour a surtout été une entrée en matière en douceur pour la Friburgeoise, qui n'a jamais tremblé dans sa série. Faire de même lors de la demi-finale permettrait de faire passer un joli message pour celle qui, on le rappelle, n'a disputé qu'une seule finale d'un grand championnat dans sa carrière (Mondiaux de Tokyo 2025).

«Le but était de se qualifier sans perdre trop d'énergie, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre les devants et de contrôler la course», détaillait-elle après les séries. Une stratégie qu'elle pourrait à nouveau adopter lors des demi-finales, même si le niveau sera plus relevé.

Pas de visite de la ville

Du côté de Birmingham, la femme la plus rapide du siècle sur 800 m se sent bien pour le moment sur la piste de l'Alexander Stadium. «J'ai de bonnes sensations, prévient-elle. Il faudra voir quelle stratégie je vais adopter en demi-finale, mais l'objectif sera simplement de se qualifier.» Le minimum pour une athlète de son rang désormais.

Entre les séries et la demi-finale, les coureuses de demi-fond ont eu droit à une journée de repos. Pas question toutefois pour la Fribourgeoise d'aller découvrir la ville de Birmingham. «Un petit entraînement pour bouger, puis du repos et des séances de physiothérapie, prévoyait-elle. Je n'ai ni l'envie, ni le temps de visiter (sourire).» Pour le tourisme, ce sera peut-être plus tard, avec pourquoi pas une médaille continentale autour du cou.