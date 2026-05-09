Une violente chute assombrit la deuxième étape du Giro

La deuxième étape du Giro d’Italia, disputée entre Bourgas et Veliko Tarnovo, a été marquée par une énorme chute collective à un peu plus de 20 kilomètres de l’arrivée.
Dans un léger virage à droite, une vingtaine de coureurs sont partis au sol hors du champ de la retransmission télévisée. Certains sont restés de longues secondes allongés sur l’asphalte et plusieurs n’ont pas été en mesure de repartir. Parmi les victimes figure notamment Adam Yates. Le vainqueur du Tour de Suisse 2024 a été aperçu en sang, mais a finalement pu poursuivre la course.
L’étape a été neutralisée avant de reprendre quelques minutes plus tard à 17 kilomètres de l’arrivée. Les images diffusées ensuite ont montré qu’un coureur d'UAE Team Emirates avait perdu l’adhérence de sa roue arrière. Lui-même ainsi que plusieurs coureurs placés juste derrière ont violemment terminé leur course dans les barrières de sécurité.
Peu après, on apprenait l’abandon de Jay Vine. Les images ne permettent toutefois pas de déterminer avec certitude si l’Australien est à l’origine de la chute, puisque son coéquipier espagnol Marc Soler est également impliqué. Comme l’a confirmé le directeur sportif Mauro Gianetti à Eurosport après l’étape, les deux coureurs ont été transportés à l’hôpital.
Outre les deux représentants d’UAE, Matteo Moschetti, Santiago Buitrago et Adne Holter n’ont eux non plus pas rejoint l’arrivée. Une chute massive avait déjà marqué l’étape inaugurale, mais dans des proportions bien moins importantes.
Un Uruguayen crée la surprise
Dans la lutte pour la victoire d’étape, Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France (2022 et 2023), a été le premier à attaquer après le nouveau départ. Seuls Lennert Van Eetvelt et Giulio Pellizzari ont réussi à suivre son accélération.
Le Suisse Jan Christen est ensuite revenu sur le groupe de tête. Le quatuor possédait encore quelques mètres d’avance à l’entrée du dernier kilomètre, avant d’être repris dans le final.
Le sprint massif a finalement souri à la surprise générale à l’Uruguayen Guillermo Thomas Silva, de l’équipe Astana. Il s’est imposé devant l’Allemand Florian Stork, qui roule pour l’équipe suisse Tudor, et l’Italien Giulio Ciccone de Lidl-Trek.