Une violente chute assombrit la deuxième étape du Giro

La deuxième étape du Giro est assombrie par une chute massive. L'équipe UAE a été durement touchée. La victoire du jour est remportée par un surprenant Uruguayen.

Carlo Steiner

La deuxième étape du Giro d’Italia, disputée entre Bourgas et Veliko Tarnovo, a été marquée par une énorme chute collective à un peu plus de 20 kilomètres de l’arrivée.

Dans un léger virage à droite, une vingtaine de coureurs sont partis au sol hors du champ de la retransmission télévisée. Certains sont restés de longues secondes allongés sur l’asphalte et plusieurs n’ont pas été en mesure de repartir. Parmi les victimes figure notamment Adam Yates. Le vainqueur du Tour de Suisse 2024 a été aperçu en sang, mais a finalement pu poursuivre la course.

L’étape a été neutralisée avant de reprendre quelques minutes plus tard à 17 kilomètres de l’arrivée. Les images diffusées ensuite ont montré qu’un coureur d'UAE Team Emirates avait perdu l’adhérence de sa roue arrière. Lui-même ainsi que plusieurs coureurs placés juste derrière ont violemment terminé leur course dans les barrières de sécurité.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Peu après, on apprenait l’abandon de Jay Vine. Les images ne permettent toutefois pas de déterminer avec certitude si l’Australien est à l’origine de la chute, puisque son coéquipier espagnol Marc Soler est également impliqué. Comme l’a confirmé le directeur sportif Mauro Gianetti à Eurosport après l’étape, les deux coureurs ont été transportés à l’hôpital.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Outre les deux représentants d’UAE, Matteo Moschetti, Santiago Buitrago et Adne Holter n’ont eux non plus pas rejoint l’arrivée. Une chute massive avait déjà marqué l’étape inaugurale, mais dans des proportions bien moins importantes.

Un Uruguayen crée la surprise

Dans la lutte pour la victoire d’étape, Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France (2022 et 2023), a été le premier à attaquer après le nouveau départ. Seuls Lennert Van Eetvelt et Giulio Pellizzari ont réussi à suivre son accélération.

Le Suisse Jan Christen est ensuite revenu sur le groupe de tête. Le quatuor possédait encore quelques mètres d’avance à l’entrée du dernier kilomètre, avant d’être repris dans le final.

Le sprint massif a finalement souri à la surprise générale à l’Uruguayen Guillermo Thomas Silva, de l’équipe Astana. Il s’est imposé devant l’Allemand Florian Stork, qui roule pour l’équipe suisse Tudor, et l’Italien Giulio Ciccone de Lidl-Trek.



