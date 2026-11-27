Yannis Voisard a enthousiasmé la Suisse du cyclisme lors du dernier Tour de France. Sera-t-il sur les routes de Romandie l'an prochain? La dernière étape, organisée dans son canton, devrait lui donner envie.

Yannis Voisard: «Le Tour de Romandie a été un grand déclic»

Yannis Voisard: «Le Tour de Romandie a été un grand déclic»

Thomas Freiburghaus Journaliste

Le gros du parcours du Tour de Romandie 2027 a été dévoilé mercredi dernier. Celui-ci sera plutôt montagneux (4 étapes de 3000 m de dénivelé positif ou plus) et la dernière étape se terminera dans le Jura. Deux caractéristiques qui ramènent bien vite à… Yannis Voisard, coureur de l’équipe Tudor et sensation suisse du dernier Tour de France (11e place finale).

«On voulait mettre la ligne d’arrivée devant sa maison, mais il aurait fallu démolir un garage», se marre Richard Chassot, directeur de l’épreuve, à propos de l’ultime étape. Lors de la présentation du TdR 2027, l’ancien coureur cycliste a fait plusieurs appels de pied au Jurassien. «Avoir des coureurs romands au départ, c’est très important pour nous. Que Yannis Voisard soit là ou pas, c’est rendre hommage à un coureur suisse exceptionnel. Et son équipe sera là», a-t-il notamment déclaré.

Quel programme en 2027?

Le Tour de Romandie, de toute façon, c’est pour Yannis Voisard comme pour chaque passionné de cyclisme romand une épreuve très particulière. «C’est la première course professionnelle que j’ai été voir, gamin. Je l’ai faite quatre fois. J’ai un lien très spécial avec. Si je peux y retourner, ce serait un plaisir», détaille le coureur de 28 ans. L’envie, en tout cas, est là. Et le parcours lui plaît beaucoup. «Ça pourrait me convenir. Les dénivelés ne sont pas extrêmes, donc c’est intéressant pour moi. Ça entre dans la tactique, dans l’intelligence de course. C’est là que je peux faire une différence.»

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En 2026, participer à la boucle romande lui avait réussi. «Ça avait été important pour mon Tour de France. Sur les étapes dures de montagne, je n’ai pas été loin des meilleurs. C’est là que j’ai pris conscience qu’il y avait quelque chose à faire. Ça m’a fait un grand déclic», développe celui pour qui le mental compte parfois plus que les jambes. En juillet, affûté comme jamais, il avait brillé sur les routes de la Grande Boucle.

Sa participation à l’édition 2027 du Tour de Romandie, évidemment, dépendra de nombreux facteurs. Pour l’instant, le Jurassien dit n’avoir «aucune idée» de son programme. «Mais j’ai la chance de pouvoir proposer certaines courses qui me plaisent, ma vision des choses. Ce n’est pas la majorité des coureurs qui peuvent faire ça», sourit-il. Les arguments ne semblent pas manquer: lui reste donc à convaincre Tudor de le faire revenir sur les routes romandes.