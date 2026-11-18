Le Tour de Romandie a annoncé plusieurs nouvelles réjouissantes en vue de son édition 2027. Un nouveau sponsor maillot jaune a été trouvé et la boucle féminine sera de retour après une année de pause.

Le Tour de Romandie «voit l’avenir avec un peu plus de sérénité»

Le Tour de Romandie «voit l’avenir avec un peu plus de sérénité»

Thomas Freiburghaus Journaliste

À plus de cinq mois de l’épreuve, le Tour de Romandie 2027 s’est (déjà) lancé à La Chaux-de-Fonds (pas un hasard puisque la métropole horlogère accueillera la troisième étape). La boucle romande aura lieu du 27 avril au 2 mai prochains et passera par Yverdon, Romont, La Chaux-de-Fonds, Vully-les-Lacs, Sierre et Moutier.

À l’occasion d’une conférence de presse, Richard Chassot, directeur du Tour, était là pour annoncer «passablement de nouveautés», dont plusieurs bonnes nouvelles, en prévision de la 80e édition.

Un nouveau sponsor maillot jaune

En 2026, aucun sponsor maillot jaune n’avait été trouvé pour cette épreuve du WorldTour. Tadej Pogacar avait levé les bras quatre fois sans faire la promotion d’un fromage ou d’une assurance. Mais pour 2027, c’est Primeo Energie (déjà partenaire depuis 2022) qui s’affichera sur le maillot de leader. Aussi engagée sur le Tour de Suisse, l’entreprise énergétique bâloise devient donc le sponsor principal du Tour de Romandie pour les deux prochaines années.

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Un sacré bol d’air pour les organisateurs, dont le budget s’élève à «plus de cinq millions cette année», dixit le directeur de l’épreuve. L’an dernier, on parlait d’un manque à gagner de quelque 400’000 francs. «Ça nous permet de voir l’avenir avec un peu plus de sérénité, même si ça ne résout pas tout», lance Richard Chassot. L'ancien coureur évoque un «budget en éternelle augmentation», citant notamment le prix des hôtels suisses. «Notre budget ne peut pas être comparé aux autres», soupire-t-il.

Le retour de la boucle féminine

À noter que Primeo Energie s’engage également sur le Tour de Romandie féminin (créé en 2022). Annulée en 2026 faute de financements (le budget tourne autour des trois millions), l’épreuve féminine aura bien lieu l'an prochain. Elle se déroulera sur trois jours, du 10 au 12 septembre 2027.

«C'est toujours un investissement important à faire, il faut trouver des fonds», explique Richard Chassot, qui a craint de ne pas repartir. «On a eu peur. Mais ça fait 20 ans qu'on se demande si on sera là l'année prochaine», rappelle l'homme fort des Tours de Romandie. Pour 2027, au moins, les bonnes nouvelles sont au rendez-vous.