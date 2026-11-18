Les organisateurs du Tour de Romandie ont présenté mercredi les contours de la 80e édition, qui se déroulera du 27 avril au 2 mai 2027. L'arrivée finale aura lieu dans le Jura.

Une 80e édition entre Yverdon et le Jura

Une 80e édition entre Yverdon et le Jura

ATS Agence télégraphique suisse

Quelques mois après la victoire de Tadej Pogacar à Leysin, le parcours de la prochaine boucle romande a été révélé à l'occasion d'une conférence de presse à La Chaux-de-Fonds. La Métropole horlogère, capitale culturelle suisse en 2027, accueillera d'ailleurs la 2e étape, une étape en boucles sans doute vallonnée qui passera notamment par Le Locle.

Le coup d'envoi de l'épreuve sera donné le mardi 27 avril lors du traditionnel prologue, à Yverdon-les-Bains. Le lendemain, le peloton se rendra dans le canton de Fribourg pour une étape en boucles autour de Romont.

Un chrono dans le Vully

Les boucles, qui permettent d'organiser le départ et l'arrivée de l'étape dans la même localité, seront nombreuses en 2027. Comme celles de Romont et de La Chaux-de-Fonds, la 4e étape, l'étape-reine, suivra également cette approche avec un parcours dessiné autour de Sierre.

La veille, les coureurs disputeront un contre-la-montre à Vully-les-Lacs, entre les lacs de Neuchâtel et de Morat. Le «chrono» fait ainsi son retour après une édition 2026 qui ne comptait que le prologue.

Le dénouement de cette 80e édition aura lieu dans le canton du Jura. La 5e et dernière étape partira de Moutier, mais la ville d'arrivée n'est pas encore connue.