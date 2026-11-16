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«Un million de fois oui»
La superstar du cyclisme Mathieu van der Poel s'est fiancé

Mathieu van der Poel connaît une année faste. En plus de ses nombreux succès sur le vélo, le Néerlandais vient de demander sa compagne en mariage.
Publié: il y a 1 minute
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Mathieu van der Poel a toutes les raisons de se réjouir dans sa vie privée.
Photo: keystone-sda.ch
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Ramona Bieri

Bonne nouvelle pour Mathieu van der Poel! La superstar néerlandaise du cyclisme a posé la question fatidique à sa partenaire de longue date, Roxanne Bertels. «Un million de fois oui», a-t-elle répondu à la demande en mariage, comme révélé sur Instagram.

Mathieu van der Poel a soigneusement préparé sa surprise. Lors d’une séance photo consacrée à la grossesse sur la Costa Blanca, il s’est agenouillé devant sa future épouse. Dans quelques semaines seulement, les deux partenaires deviendront parents pour la première fois.

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Mathieu van der Poel avait lui-même annoncé la nouvelle pendant le Tour de France, cet été, lorsqu’il avait dédié sa victoire lors de la 9e étape à «[s]es deux filles». Les deux partenaires se sont rencontrés il y a huit ans en Finlande, lors d’un événement Porsche, Roxanne Bertels travaillant alors pour le constructeur de voitures de sport.

Une riche saison pour «MVDP»

Ces fiançailles constituent un nouveau moment fort dans une année riche en événements pour Mathieu van der Poel. En cyclocross, le Néerlandais est devenu champion du monde pour la huitième fois, établissant ainsi un nouveau record chez les hommes. Lors du Tour de France, il a remporté non seulement la 9e étape, mais aussi la dernière. Pour clore la saison sur route, il a décroché la médaille de bronze aux championnats du monde.

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On ignore encore si Mathieu van der Poel participera aux épreuves de cyclocross en janvier pour défendre son titre mondial. C’est en effet précisément ce mois-là que la naissance de son premier enfant est prévue. Un moment fort de sa vie privée, qui devrait éclipser tous ses succès sportifs. Et que Mathieu van der Poel ne voudra certainement pas manquer.

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