A deux jours des Mondiaux de cyclisme sur piste à Shanghai, Matthew Richardson a été écarté de l’équipe britannique. Le triple médaillé olympique est accusé de faute grave pour des propos jugés racistes.

Des propos racistes présumés coûtent cher à un sprinteur britannique

Des propos racistes présumés coûtent cher à un sprinteur britannique

Coup de tonnerre à Shanghai

ATS Agence télégraphique suisse

Le leader de l'équipe de Grande-Bretagne aux Mondiaux de cyclisme sur piste Matthew Richardson a été renvoyé deux jours avant le début de la compétition à Shanghai. Il est accusé de «faute grave» pour des déclarations jugées racistes.

Le sprinter de 27 ans, triple médaillé olympique en 2024 sous les couleurs de l'Australie avant de passer sous drapeau britannique, «a été retiré de l'équipe de cyclisme de Grande-Bretagne», a affirmé lundi la fédération britannique dans un communiqué sans donner d'autres précisions.

Selon le Times, Matthew Richardson aurait fait des remarques de nature discriminatoire à l'égard de minorités ethniques, s'amusant notamment de son utilisation du «N-word», un terme raciste particulièrement offensant. Matthew Richardson était attendu aux Mondiaux de Shanghai comme le principal adversaire de l'immense favori néerlandais Harrie Lavreysen.