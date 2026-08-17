Toujours gêné par les séquelles de sa fracture de la clavicule, Jonas Vingegaard doit mettre un terme à sa saison. Le Danois ne participera notamment pas aux Mondiaux de Montréal.

Diagnostic amer pour Jonas Vingegaard après sa chute sur le Tour

Diagnostic amer pour Jonas Vingegaard après sa chute sur le Tour

On savait depuis plusieurs semaines que la suite de la saison de Jonas Vingegaard était incertaine après sa chute sur le Tour de France. Lundi, son équipe Visma-Lease a Bike a annoncé que le Danois mettait prématurément un terme à sa saison.

«Jonas souffre toujours des séquelles de sa fracture de la clavicule, contractée lors de sa chute sur le Tour de France. Il ne lui est donc pas possible de se préparer pour de nouveaux objectifs en 2026», indique l’équipe dans un communiqué. Le vainqueur du Giro d’Italia manquera ainsi les Championnats du monde, qui se dérouleront fin septembre à Montréal, au Canada.

«Impossible d’atteindre le plus haut niveau»

«Après une longue période de courses intenses, une phase de récupération était de toute façon prévue après le Tour de France. En raison de ma blessure à la clavicule, le début de mon entraînement a été retardé et il m’est impossible de retrouver mon meilleur niveau dans un avenir proche», explique Jonas Vingegaard pour justifier cette décision.

Dans les prochaines semaines, le cycliste de 29 ans va se concentrer sur sa récupération et son entraînement afin de préparer au mieux la saison 2027. «L’objectif est de poser les bases d’une nouvelle saison réussie. Je discuterai prochainement avec l’équipe des objectifs précis», poursuit le Danois.

Le double vainqueur du Tour de France avait réalisé un excellent début de saison. En 2026, Jonas Vingegaard a remporté Paris-Nice, le Tour de Catalogne et le Giro d’Italia. Mais son Tour de France s’est terminé prématurément. A la mi-juillet, lors de la 15e étape, le Danois a chuté dans un virage situé à environ 20 kilomètres de l’arrivée. Après avoir glissé, il a percuté le trottoir opposé et a dû abandonner la course.

Le diagnostic est tombé dans la soirée: fracture de la clavicule. Jonas Vingegaard a dû être opéré. Cette blessure l’oblige désormais à tirer un trait sur la suite de sa saison.