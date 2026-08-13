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Sur la télévision suisse
Les Suisses ont davantage suivi Marlen Reusser que Tadej Pogacar

Porté par les performances de Marlen Reusser, le Tour de France Femmes a séduit le public suisse. Pour sa première diffusion intégrale sur RTS, l’épreuve a réalisé de meilleures audiences que le Tour masculin.
Publié: 13.08.2026 à 14:59 heures
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Dernière mise à jour: 13.08.2026 à 18:15 heures
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Marlen Reusser a porté le maillot jaune pendant trois jours lors du Tour de France Femmes.
Photo: AFP
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Dominik Mani

Lors de la dernière étape, Marlen Reusser a chuté et a finalement terminé à la quatorzième place du classement général du Tour de France Femmes. Après avoir porté le maillot jaune pendant plusieurs jours, cette issue constitue sans aucun doute une grosse déception pour la Suissesse.

Mais malgré ce dénouement, le Tour féminin a connu un joli succès en Suisse. Pour la première fois, les amateurs de cyclisme ont pu suivre l’intégralité de l’épreuve en direct sur RTS et les audiences ont même dépassé celles du Tour de France masculin.

Les neuf étapes du Tour de France Femmes ont attiré en moyenne 82'000 téléspectateurs, pour une part de marché de 22,9%. A titre de comparaison, les 21 étapes du Tour de France masculin en juillet 2026 avaient réuni en moyenne 52'000 personnes, soit une part de marché de 15,8%.

Une rude concurrence pour Pogacar et ses coéquipiers

La RTS attribue ces bons chiffres à plusieurs facteurs. «Grâce à ses excellentes performances, la Suissesse Marlen Reusser a porté le maillot jaune pendant plusieurs jours. De plus, le format plus compact de l’épreuve ainsi que sa première diffusion intégrale ont probablement suscité un intérêt accru», explique la chaîne en réponse à une question de Blick.

A l’inverse, Tadej Pogacar et ses coéquipiers ont dû composer avec une forte concurrence. Le Tour de France masculin s’est notamment déroulé en même temps que la Coupe du monde de football et le tournoi de Wimbledon. Malgré cette concurrence, le succès d’audience du Tour de France Femmes constitue une belle reconnaissance pour le cyclisme féminin en Suisse.

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