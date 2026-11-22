Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris, Zoé Claessens savoure toujours l'impact de sa performance. La pilote vaudoise se tourne déjà vers les Mondiaux 2027 organisés en Haute-Savoie.

Matthias Davet Journaliste Sport

À plus d'une reprise sur le stand de SWISSINT en ce mercredi après-midi, Zoé Claessens a été présentée comme «médaillée de bronze à Paris». Est-ce que, plus de deux ans après, on commence à se lasser de ce titre? «Pour moi, c'est surtout une fierté, s'exclame la Vaudoise. Surtout qu'on n'a pas toujours beaucoup de reconnaissance dans notre sport.»

Ce mercredi, aux Automnales de Genève, la pilote de BMX racing a été invitée par l'organisation qui promeut la paix, en compagnie d'autres sportifs d'élite: son frère, Arthur, et sa coéquipière genevoise Thalya Burford. C'est d'ailleurs son aîné qui, dans un premier temps, a pris le micro pour présenter sa sœur et introduire le challenge qu'elle allait réaliser sur son BMX. Les gens qui entraient dans la halle de Palexpo ont été plutôt surpris de voir une championne, tenue militaire sur les épaules, passer devant eux.

L'amitié avec Alena Marx

Même si elle a fait son école de recrue à l'hiver 2022/23, Zoé Claessens fait toujours partie du programme des sportifs d'élite. «J'étais super contente de faire l'armée et d'échanger avec d'autres athlètes venus de tous les sports.» À l'époque, elle côtoie notamment Alena Marx, la spécialiste du canoë-kayak, avec qui elle tisse des liens. «Plus tard, on s'est retrouvées à la cérémonie de clôture des Jeux.»

Mais au sein de l'armée, la Vaudoise a appris «la discipline», en plus d'avoir également accumulé des compétences «au niveau du sponsoring ou des interviews». Si aujourd'hui, ses cours de répétition sont convertis en entraînements ou compétitions, elle avoue revêtir moins souvent sa tenue militaire.

«J'ai réalisé sur le podium»

Aujourd'hui, la vie de Zoé Claessens se résume avant tout au BMX racing. Les souvenirs de Paris sont bien présents. «C'est sur le podium que j'ai réalisé, puisque j'avais un poster d'une précédente championne olympique dans ma chambre», détaille la pilote d'Echichens.

Sa médaille, elle la garde toujours bien précieusement. Même si celle-ci s'est abîmée avec le temps, elle ne l'échangerait pour rien au monde. «Je pourrais le faire, mais je préfère garder celle qu'on m'a remise sur le podium.» Une breloque qui fait d'ailleurs toujours rêver les jeunes et les moins jeunes. Preuve en est, cet attroupement de jeunes filles, les étoiles dans les yeux, autour de Zoé Claessens et du bronze parisien.

Les Mondiaux à côté de la maison

Mais la carrière de la pilote de 25 ans ne se résume pas seulement aux Jeux olympiques. Cette saison, elle a terminé 3e de la hiérarchie mondiale, remportant même un succès lors de la finale de la Coupe du monde en Floride, au début du mois. «Ça me motive pour la suite», admet-elle.

Avant de penser à Los Angeles 2028, Zoé Claessens a une autre grande échéance: les Mondiaux, en Haute-Savoie, en août prochain. «Je me réjouis énormément, glisse-t-elle. Comme c'est à côté de la maison, il risque d'y avoir ma famille, mes amis ou des gens de mon club.» L'occasion de décrocher une nouvelle médaille sur la scène internationale.