Zoé Claessens brille à nouveau en Coupe du monde de BMX Racing. La Vaudoise a décroché la 3e place à Chongli, en Chine, samedi. La Britannique Bethany Shriever s'est imposée.

Zoé Claessens décroche une belle 3e place en Coupe du monde

Zoé Claessens décroche une belle 3e place en Coupe du monde

ATS Agence télégraphique suisse

Victorieuse samedi dernier à Pékin, Zoé Claessens a enchaîné un deuxième podium consécutif en Coupe du monde de BMX Racing. La Vaudoise a terminé 3e de la première des deux épreuves programmées à Chongli en Chine. La victoire est revenue à la Britannique Bethany Shriever.

Deuxième Suissesse engagée en finale de l'avant-dernière épreuve de cette Coupe du monde 2026, Nadine Aeberhard a terminé au 5e rang samedi. Son frère aîné Loris a pour sa part fini en 8e et dernière position dans la finale masculine, où le meilleur Helvète fut Cédric Butti (5e).