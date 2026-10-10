Zoé Claessens décroche une belle 3e place en Coupe du monde

ATS Agence télégraphique suisse
Victorieuse samedi dernier à Pékin, Zoé Claessens a enchaîné un deuxième podium consécutif en Coupe du monde de BMX Racing. La Vaudoise a terminé 3e de la première des deux épreuves programmées à Chongli en Chine. La victoire est revenue à la Britannique Bethany Shriever.
Deuxième Suissesse engagée en finale de l'avant-dernière épreuve de cette Coupe du monde 2026, Nadine Aeberhard a terminé au 5e rang samedi. Son frère aîné Loris a pour sa part fini en 8e et dernière position dans la finale masculine, où le meilleur Helvète fut Cédric Butti (5e).
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