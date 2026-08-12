Les Européens de Birmingham ont vécu leur deuxième journée, ce mardi à l'Alexander Stadium. L'occasion pour la Suisse de vivre sa première médaille, mais pas seulement.

Le claquage de Marcell Jacobs fait le bonheur des Britanniques

Le claquage de Marcell Jacobs fait le bonheur des Britanniques

Matthias Davet Journaliste Blick

1 Le malheureux claquage de Marcell Jacobs

Le 100 m hommes a un nouveau champion d'Europe, et ce pour la première fois depuis 2018. Athlète le plus rapide du continent, Marcell Jacobs s'était imposé lors des deux dernières éditions des Européens. Ce mardi, il remettait son titre en jeu et a réalisé une prestation impériale en demi-finales.

Sauf que le malheur a frappé l'Italien quelques minutes plus tard, en finale. Il s'est en effet blessé à la mi-course et a vu la médaille s'envoler à toute vitesse, loin devant lui.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres et, surtout, celui de tout un stade. L'Alexander Stadium s'est enflammé lorsqu'il a vu Romell Glave couper la ligne juste devant son compatriote Jeremiah Azu. Au lendemain du titre d'Amy Hunt sur la discipline reine, les Britanniques sont bel et bien les dominateurs du sprint continental à Birmingham.

2 Le rebond de Simon Ehammer

À un moment, on pouvait presque se demander si Simon Ehammer était maudit. L’Appenzellois accumulait les quatrièmes places et n’avait que rarement droit au bonheur. L'an dernier aux Mondiaux de Tokyo, il avait terminé au pied du podium, tout comme aux Jeux de Paris en 2024.

Mais il semblerait que sur la scène continentale, cela se passe un peu mieux pour lui. Pour la troisième fois de rang, l’athlète suisse rentre des Européens avec une médaille dans sa valise. Après l'argent en 2022 en décathlon et le bronze deux ans plus tard à Rome en longueur, l'athlète polyvalent parfait sa collection. Ne lui manque que l'or, finalement.

Pour l'instant, il ne veut pas trop y penser. Ce qui comptait mardi soir, après avoir décroché la médaille, c'était de trouver un pub anglais. Et vite.

3 Angelica Moser en maîtrise

L'impasse sur les deux premiers sauts, une première tentative ratée à 4m40. Pas de quoi inquiéter la perchiste Angelica Moser, championne d'Europe qui remet son titre en jeu lors de ces compétitions à Birmingham.

La Zurichoise a toutefois été sereine lors des qualifications, malgré sa première tentative moins maîtrisée. «Je n'ai pas l'habitude de sauter des barres autant basses», a-t-elle expliqué plus tard, après avoir décroché sa place en finale.

C'est jeudi soir, dès 20h50 en Suisse, que celle qui est établie dans le Jura va tenter d'obtenir une nouvelle couronne continentale. Pour mettre toutes les chances de son côté, il ne faudra pas rater son tout premier saut.

4 Double-double pour Nadia Battocletti?

On ne sait pas si l'Italienne est fan de statistiques en basket-ball, mais toujours est-il qu'elle a réussi son premier pari ce mardi à Birmingham. La coureuse originaire de la province de Trente était, en arrivant en Angleterre, championne en titre sur 5000 m et 10'000 m.

Lors de ce deuxième jour, elle a conservé sa couronne sur la plus petite des distances, en décochant une dernière belle accélération pour laisser toutes ses concurrentes bien loin.

Vendredi soir, avant la finale tant attendue du 800 m femmes, Nadia Battocletti va à nouveau s’élancer, sur le 10’000 m cette fois. Avec une nouvelle démonstration au bout?

5 Veronica Vancardo tout sourire

La zone mixte est parfois synonyme de discours aseptisés, d'athlètes qui prennent «une course après l'autre» ou d'autres qui sont «juste heureux d'être là» après une prestation. La joie de Veronica Vancardo était donc particulièrement rafraîchissante au moment où la spécialiste du 800 m s'est présentée devant la presse suisse.

En nous voyant de loin, la Fribourgeoise était déjà toute heureuse. Évidemment, son magnifique temps quelques instants auparavant a aidé à sa bonne humeur communicative. Une petite danse, un sourire jusqu'aux oreilles et de l'émotion pure. Il s'en est même fallu de peu pour que les larmes coulent le long des joues de Veronica Vancardo.

Le point positif, c'est que ce n'est pas fini: trois Suissesses sont désormais qualifiées pour les demi-finales du 800 m et cela signifie que, peu importe le résultat, on retrouvera Veronica Vancardo en zone mixte.