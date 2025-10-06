Le conseiller fédéral Martin Pfister a reçu lundi à Berne la présidente du Comité international olympique Kirsty Coventry pour une première visite officielle. Ils ont évoqué une possible candidature de la Suisse aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2038.

Martin Pfister a reçu le CIO pour discuter des JO en Suisse

Martin Pfister a reçu le CIO à Berne (archives). Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La rencontre entre le ministre des sports Martin Pfister et Kirsty Coventry, première femme et également première représentante du continent africain élue en mars à la tête du CIO, s'est déroulée au Palais fédéral, à l'invitation de Martin Pfister, indique un communiqué du Département fédéral de la défense et des sports (DDPS). Les deux parties ont «souligné l'importance d'un dialogue étroit et d'une collaboration à long terme.»

La discussion a notamment porté sur la possible candidature de la Suisse aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2038. En septembre 2024, le Conseil fédéral a annoncé son soutien à la poursuite du projet Jeux olympiques et paralympiques 2038 en Suisse (OPWS 2038).

Projet en vue

Lors de la rencontre avec Kirsty Coventry, il a été question des conditions dans lesquelles ces Jeux pourraient être organisés ainsi que de l'avancement des travaux. Fondée par Swiss Olympic, Swiss Paralympic et les fédérations nationales de sports d’hiver, l’Association Jeux olympiques et Paralympiques Suisse 2038 est responsable du respect des conditions liées au dialogue privilégié et à la préparation du dossier de candidature.

Le chef du DDPS a également chargé ses équipes de lui soumettre, d’ici à la fin juin 2026, un arrêté de principe et de planification concernant la participation financière et matérielle de la Confédération à une possible candidature de la Suisse.

L'importance de la Suisse en tant que pays hôte du CIO et de nombreuses fédérations sportives internationales a également été évoquée. Les autorités fédérales et le CIO, dont le siège se trouve à Lausanne depuis 1915, entretiennent des échanges réguliers, qu'ils se réjouissent de poursuivre, selon le DDPS.

Plusieurs ratés

La Suisse a vécu en 2023 un rejet du CIO, qui a privilégié les candidatures de la France et des Etats-Unis pour les jeux d'hiver de 2030 et de 2034. Le CIO a en contrepartie «promis» un droit de préférence pour 2038.

La Suisse est depuis longtemps malchanceuse dans ses tentatives d'organiser les JO. Celles-ci ont toutes échoué depuis les derniers Jeux à St-Moritz (GR) en 1948. Un des cas marquants reste Sion 2026, rejeté dans les urnes. La gifle a également été grande lorsque le CIO a rejeté la candidature de Sion pour 2006, lui préférant celle de Turin. En 2010, le projet prévu aux Grisons, à Zurich, Montreux et Berne a aussi été coulé dans les urnes.