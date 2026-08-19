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Aux Mondiaux d'Aix-la-Chapelle
Débuts compliqués pour les cavaliers suisses

La Suisse déçoit aux Championnats du monde à Aix-la-Chapelle. L'équipe emmenée par Steve Guerdat est pour l'instant bien loin de la qualification olympique pour Los Angeles 2028.
Publié: 18:13 heures
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Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
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Steve Guerdat a été le seul cavalier suisse à tenir la baraque.
Photo: imago/Stefan Lafrentz
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ATS Agence télégraphique suisse

Les cavaliers suisses de saut d'obstacles devront nettement améliorer leurs performances s'ils veulent décrocher leur billet pour les Jeux olympiques de Los Angeles lors des Championnats du monde à Aix-la-Chapelle. L'épreuve de chasse s'est soldée par un échec.

Steve Guerdat est le seul à échapper aux critiques. Le Jurassien, en selle sur Dynamix, n'a fait tomber aucune barre et a réalisé le 5e meilleur temps parmi les 142 couples.

Gaëtan Joliat avec Chelsea (60e), Martin Fuchs sur Conner Jei (69e) et Jason Smith avec Picobello (90e) ont tous les trois fait tomber une barre, ce qui leur a valu une pénalité de temps de quatre secondes.

Au classement par équipes, la Suisse occupe une décevante 13e place avec 10,49 points de pénalité. L’Allemagne est en tête avec 3,48 points de pénalité, devant la Belgique (3,69) et les États-Unis (4,85). L’équipe de Peter van der Waaij accuse un retard de 2,8 points sur la dernière place qualificative pour les JO. Si les États-Unis restent dans le top 8, la 8e place suffira pour décrocher le billet olympique.

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