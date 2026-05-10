La troisième étape du Giro d'Italia a été la proie des sprinteurs ce dimanche à Sofia. Paul Magnier a fêté sa deuxième victoire et le peloton dit au revoir à la Bulgarie, théâtre de trois premières étapes parfaitement organisées.

Paul Magnier remporte le sprint de la troisième étape du Giro à Sofia

Paul Magnier remporte le sprint de la troisième étape du Giro à Sofia

Julian Sigrist

Paul Magnier s'est assuré sa deuxième victoire lors de la troisième étape du Giro d'Italia ce dimanche. Le Français s'est imposé au sprint sur le parcours de 174 kilomètres entre Plovdiv et la capitale bulgare Sofia, comme lors de la première étape, et a relégué Jonathan Milan et Dylan Groenewegen aux deuxième et troisième rangs.

Contrairement aux deux premières étapes, qui ont toutes deux été marquées par de violentes chutes collectives, la troisième journée s'est déroulée en grande partie dans le calme. Trois coureurs se sont détachés tôt du peloton, dont le leader du prix de la montagne Oscar Sevilla. Le trio s'est longtemps maintenu en tête, mais a étt rattrapé à environ un kilomètre de l'arrivée.

Il n'y a pas eu de changement au classement général. Guillermo Silva, qui a remporté la deuxième étape, conserve son maillot rose et devance toujours Florian Storck et Egan Bernal de quatre secondes. L'Argovien Jan Christen continue d'occuper une excellente sixième place. Après une journée de repos lundi, la première étape en Italie aura lieu mardi. Le peloton dit donc déjà au revoir avec nostalgie à la Bulgarie.