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Au concours multiple
Noe Seifert manque la médaille de bronze pour un rien

Noe Seifert termine à une cruelle 4e place lors du concours multiple aux Championnats d'Europe de Zagreb. Le Suisse a échoué à 0,701 point du bronze.
Publié: il y a 19 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
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Noé Seifert a pris la 4e place du concours multiple.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Noe Seifert a manqué de peu une médaille aux Championnats d'Europe de gymnastique artistique à Zagreb en échouant à la quatrième place du concours multiple. Luca Murabito est lui qualifié pour la finale aux agrès.

Noe Seifert a été battu par le vainqueur croate Illia Kovtun ainsi que les deux Russes Arsenii Duchno et Daniel Marinow. Le retour des athlètes russes sur la scène internationale a ainsi eu raison du médaillé de bronze du concours général des derniers championnats du monde. Il a manqué 0,701 point à l’Argovien pour décrocher la médaille de bronze.

Morabito en finale

Noe Seifert poursuivra samedi en finale à la barre fixe après s'être qualifié en huitième et dernière position. Murabito a lui assuré à la Suisse une deuxième finale aux agrès au sol.

L’équipe composée de Seifert, Langenegger, Matteo Giubellini, Dominic Tamsel et Mattia Piffaretti s’est qualifiée sans difficulté pour la finale par équipes. Seuls les Russes, emmenés par Duchno et Marinov, ont totalisé plus de points que le quintette suisse sur les six agrès. L'année dernière, les gymnastes suisses avaient remporté la médaille d'argent aux Championnats d'Europe à Leipzig.

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