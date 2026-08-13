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Justin Fournier, perchiste valaisan
«Je ne vais pas considérer Mondo Duplantis différemment d’un autre adversaire»

Jeune perchiste valaisan, Justin Fournier va participer à son premier championnat international chez les adultes. Lors des Européens de Birmingham, il va affronter les cadors de son sport, dont Mondo Duplantis.
Publié: 13.08.2026 à 16:48 heures
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Dernière mise à jour: 13.08.2026 à 17:21 heures
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Justin Fournier est devenu champion suisse de saut à la perche, fin juillet.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Blick

«Ce n’est pas la première fois que je serai dans le même stade que lui, mais sur la piste, oui.» Au bout du fil, Justin Fournier rigole. Vendredi, le jeune perchiste valaisan va s’élancer du côté de Birmingham pour les qualifications des Championnats d’Europe. En face de lui, il y aura les deux meilleurs de sa discipline: le Grec Emmanouil Karalis et, évidemment, le Suédois Armand Duplantis. «Il parvient chaque fois à sauter à un niveau d’extraterrestre. Ça paraît presque irréel», admire son homologue de 21 ans.

Sauf que sur place, Justin Fournier ne compte pas s’attarder sur la superstar de son sport. «Je ne vais pas le considérer différemment d’un autre adversaire, promet-il. Je dois me concentrer sur moi, et pas sur les autres.» Cet état d’esprit ne l’empêche toutefois pas de se réjouir de sa première expérience lors d’un grand championnat chez les adultes: «Ça va être super de pouvoir échanger avec certaines personnes et de voir comment les autres fonctionnent.»

Deux foulées de plus?

De son côté, Justin Fournier a hésité à changer sa façon de faire quelques jours avant les Européens, avant de se raviser. «J’ai essayé de rajouter deux foulées à l’entraînement la semaine dernière, mais on a finalement décidé de sauter avec le même élan que j’ai travaillé toute l’année», détaille-t-il.

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Le Valaisan le sait: en Angleterre, il faudrait un petit miracle pour qu’il accède à la finale. Son meilleur saut en carrière est à 5m47, loin des minima requis pour participer aux Championnats d’Europe (5m82). Mais grâce à ses bons résultats cet été, Justin Fournier a été retenu via sa place au classement World Athletics. «J’ai été blessé tout l’hiver et j’ai donc joué ma place sur les deux derniers mois, rappelle-t-il. Ma place n’est pas volée.»

«Au fond, je l'espérais»

À 21 ans, Justin Fournier va donc découvrir le plus haut niveau. Mais lui se dit légèrement surpris d’y participer aussi vite dans sa carrière. «Au fond de moi, je l’espérais mais, si je dois parler de manière honnête, je pensais que c’était un peu tôt.»

Tous ces éléments ne l’empêchent toutefois pas d’avoir des ambitions à Birmingham. «Même si la finale me paraît inaccessible, je veux continuer sur ma lancée, prévient-il. Battre mon record personnel serait super.» Pour ça, il faudra sauter plus haut que 5m47.

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