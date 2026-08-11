DE
FR

Sept jours de folie!
Le calendrier des Championnats d'Europe d'athlétisme 2026 avec toutes les épreuves

Les amateurs d'athlétisme auront les yeux rivés sur Birmingham dès lundi! L'élite européenne s'affrontera pendant une semaine dans 23 disciplines aux Championnats d'Europe. Plus vite, plus haut, plus fort! Cliquez ici pour consulter le programme.
Publié: 01:43 heures
|
Dernière mise à jour: 01:44 heures
1/5
Jusqu'où Angelica Moser s'élèvera-t-elle dans le ciel de Birmingham?
Photo: keystone-sda.ch
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander Hornstein

Les championnats de Suisse viennent tout juste de se dérouler au Letzigrund de Zurich, et déjà le grand rendez-vous de la saison s'annonce: les Championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham, en Angleterre. À partir de lundi prochain, cette ville passionnée de football ne vivra plus que pour les épreuves sur les pistes rouges, les tapis et le sable.

Pendant sept jours, 50 médailles d’or seront décernées, dans des disciplines allant du saut à la perche au 3000 mètres steeple en passant par le lancer du marteau. Dès lundi soir, les championnes d’Europe du 100 mètres seront notamment couronnées. D’autres titres seront décernés chaque jour de compétition.

Lundi 10 août 2026

Session du matin

10h35: Lancer du poids, qualifications A+B (femmes)
10h40: Lancer du marteau, qualification A (hommes)
10h45: 800 mètres, 1er tour (hommes)
11h25: 100 mètres, 1er tour (femmes)
11h30: Saut en longueur, qualifications A+B (hommes)
11h55: 400 mètres, 1er tour (hommes)
12h20: Lancer du marteau, qualifications B (hommes)
12h35: 400 mètres haies, 1er tour (femmes)
12h40: Lancer du poids, qualifications A+B (hommes)

Session du soir

🏅19h03: Finale du lancer du poids (femmes)
19h10: Qualifications A du lancer du marteau (femmes)
19h35: 1er tour du 100 mètres haies (femmes)
19h55: Saut en longueur, qualifications A+B (femmes)
20h10: 100 mètres, demi-finales (femmes)
🏅20h33: Finale du lancer du poids (hommes)
20h38: Qualifications B du lancer du marteau (femmes)
🏅20h40: Finale du 5000 mètres (hommes)
21h: 3 000 mètres steeple, 1er tour (femmes)
🏅21h40: Finale du relais 4x400 mètres (mixte)
🏅21h50: Finale du 100 mètres (femmes)

Mardi 11 août 2026

Session du matin

10h33: Qualifications de saut en hauteur A+B (hommes)
10h35: Qualifications de lancer du disque A (hommes)
10h45: Demi-finale du 400 mètres haies (femmes)
11h15: 1er tour du 100 mètres (hommes)
11h40: 1er tour du 110 mètres haies (hommes)
12h: Lancer du disque, série B (hommes)
12h05: 800 mètres, 1er tour (femmes)
12h40: 400 mètres haies, 1er tour (hommes)

Session du soir

19h05: Saut à la perche, qualifications A+B (femmes)
🏅19h10: Lancer du marteau, finale (hommes)
🏅19h25: 5000 mètres, finale (femmes)
19h55: Demi-finales du 100 mètres haies (femmes)
🏅20h16: Finale du saut en longueur (hommes)
20h32: Demi-finales du 100 mètres (hommes)
21h: Demi-finales du 400 mètres (hommes)
🏅21h30: Finale du 100 mètres haies (femmes)
🏅21h47: Finale du 100 mètres (hommes)

Mercredi 12 août 2026

Session du matin

10h35: Séries du 100 mètres du décathlon (hommes)
10h40: Qualifications A du lancer du disque (femmes)
11h05: 1er tour du 400 mètres (femmes)
11h20: Saut en longueur du décathlon A+B (hommes)
11h40: 200 mètres, 1er tour (femmes)
12h: Lancer du disque, qualifications B (femmes)
12h20: Demi-finale du 800 mètres (hommes)
12h40: Lancer du poids, décathlon A+B (hommes)
12h55: Demi-finale du 400 mètres haies (hommes)

Session du soir

19h05: Saut en hauteur du décathlon A+B (hommes)
🏅19h45: Finale du lancer du marteau (femmes)
19h55: Demi-finales du 110 mètres haies (hommes)
20h20: Demi-finales du 200 mètres (femmes)
20h40: Qualifications A+B du triple saut (hommes)
🏅20h50: Finale du 400 mètres (hommes)
🏅21h08: Finale du 400 mètres haies (femmes)
21h22: Séries du 400 mètres du décathlon (hommes)
🏅21h47: Finale du 110 mètres haies (hommes)

Jeudi 13 août 2026

Session du matin

10h33: Série des 110 mètres haies du décathlon (hommes)
10h55: Qualifications de saut en hauteur A+B (femmes)
11h05: 200 mètres, 1er tour (hommes)
11h20: Lancer du disque, décathlon, groupe A (hommes)
11h30: 3 000 mètres steeple, 1er tour (hommes)
12h10: Demi-finale du 800 mètres (femmes)
12h25: Lancer du disque – Décathlon, groupe B (hommes)
12h45: Demi-finale du 400 mètres (femmes)
13h: Saut à la perche – Décathlon, groupe A (hommes)
13h35: Lancer du javelot, qualifications A (hommes)
13h45: Saut à la perche, décathlon, groupe B (hommes)
14h55: Lancer du javelot, qualifications B (hommes)

Session du soir

18h35: Lancer du javelot, décathlon, groupe A (hommes)
19h35: Lancer du javelot, décathlon, groupe B (hommes)
🏅19h40: Finale du triple saut (femmes)
🏅19h50: Finale du saut à la perche (femmes)
20h05: Demi-finales du 200 mètres (hommes)
🏅20h29: Finale du 3 000 mètres steeple (femmes)
🏅20h45: Finale du lancer du disque (hommes)
🏅21h10: Finale du 1500 mètres du décathlon (hommes)
🏅21h28: Finale du 800 mètres (hommes)
🏅21h50: Finale du 200 mètres (femmes)

Vendredi 14 août 2026

Session du matin

10h35: Série des 100 mètres haies de l'heptathlon (femmes)
10h40: Qualifications A du lancer du javelot (femmes)
10h50: Saut à la perche – Qualifications A+B (hommes)
11h05: Relais 4x400 mètres – 1er tour (hommes)
11h25: Saut en hauteur – Heptathlon A+B (femmes)
11h35: Relais 4x400 mètres, 1er tour (femmes)
12h: Lancer du javelot, qualifications B (femmes)
12h05: 1 500 mètres, 1er tour (hommes)

Session du soir

19h35: Lancer du poids, heptathlon A+B (femmes)
🏅19h45: Finale du 10'000 mètres (femmes)
🏅20 h: Finale du saut en hauteur (hommes)
🏅20h30: Finale du lancer du disque (femmes)
🏅20h40: Finale du 400 mètres haies (hommes)
20h55: Séries du 200 mètres de l'heptathlon (femmes)
🏅21h25: Finale du 200 mètres (hommes)
🏅21h46: Finale du 800 mètres (femmes)

Samedi 15 août 2026

Session du matin

🏅7h30: Finale du semi-marathon de marche (hommes)
🏅7h30: Finale du semi-marathon de marche (femmes)
🏅7h30: Finale du marathon de marche (hommes)
🏅7h30: Finale du marathon de marche (femmes)
10h25: Saut en longueur, heptathlon A+B (femmes)
11h50: Saut en longueur, qualifications A+B (femmes)
11h55: Lancer du javelot, heptathlon A+B (femmes)
12h15: 1500 mètres, 1er tour (femmes)
12h40: Relais 4x100 mètres, 1er tour (femmes)
13h: Relais 4x100 mètres, 1er tour (hommes)

Session du soir

🏅19h45: Finale du 800 mètres de l'heptathlon (femmes)
🏅20h01: Finale du lancer du javelot (hommes)
🏅20h07: Finale du saut en hauteur (femmes)
🏅20h10: Finale du 400 mètres (femmes)
🏅20h17: Finale du triple saut (hommes)
🏅20h25: Finale du 10'000 mètres (hommes)
🏅21h07: Finale du 1500 mètres (hommes)
🏅21h33: Finale du relais 4x100 mètres (hommes)
🏅21h48: Finale du relais 4x100 mètres (femmes)

Dimanche 16 août 2026

Session du matin

🏅7h30: Finale du marathon (femmes)
🏅8h10: Finale du marathon (hommes)

Session du soir

🏅19h30: Finale du saut à la perche (hommes)
🏅19h55: Finale du lancer du javelot (femmes)
🏅20h05: Finale du saut en longueur (femmes)
🏅20h35: Finale du relais 4x100 mètres (mixte)
🏅20h50: Finale du 3000 mètres steeple (hommes)
🏅21h13: Finale du 1500 mètres (femmes)
🏅21h33: Finale du relais 4x400 mètres (femmes)
🏅21h48: Finale du relais 4x400 mètres (hommes)

Découvrez nos contenus sponsorisés
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Articles les plus lus
    Articles les plus lus