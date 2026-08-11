Les amateurs d'athlétisme auront les yeux rivés sur Birmingham dès lundi! L'élite européenne s'affrontera pendant une semaine dans 23 disciplines aux Championnats d'Europe. Plus vite, plus haut, plus fort! Cliquez ici pour consulter le programme.

Le calendrier des Championnats d'Europe d'athlétisme 2026 avec toutes les épreuves

Le calendrier des Championnats d'Europe d'athlétisme 2026 avec toutes les épreuves

Alexander Hornstein

Les championnats de Suisse viennent tout juste de se dérouler au Letzigrund de Zurich, et déjà le grand rendez-vous de la saison s'annonce: les Championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham, en Angleterre. À partir de lundi prochain, cette ville passionnée de football ne vivra plus que pour les épreuves sur les pistes rouges, les tapis et le sable.

Pendant sept jours, 50 médailles d’or seront décernées, dans des disciplines allant du saut à la perche au 3000 mètres steeple en passant par le lancer du marteau. Dès lundi soir, les championnes d’Europe du 100 mètres seront notamment couronnées. D’autres titres seront décernés chaque jour de compétition.

Lundi 10 août 2026

Session du matin

10h35: Lancer du poids, qualifications A+B (femmes)

10h40: Lancer du marteau, qualification A (hommes)

10h45: 800 mètres, 1er tour (hommes)

11h25: 100 mètres, 1er tour (femmes)

11h30: Saut en longueur, qualifications A+B (hommes)

11h55: 400 mètres, 1er tour (hommes)

12h20: Lancer du marteau, qualifications B (hommes)

12h35: 400 mètres haies, 1er tour (femmes)

12h40: Lancer du poids, qualifications A+B (hommes)

Session du soir

🏅19h03: Finale du lancer du poids (femmes)

19h10: Qualifications A du lancer du marteau (femmes)

19h35: 1er tour du 100 mètres haies (femmes)

19h55: Saut en longueur, qualifications A+B (femmes)

20h10: 100 mètres, demi-finales (femmes)

🏅20h33: Finale du lancer du poids (hommes)

20h38: Qualifications B du lancer du marteau (femmes)

🏅20h40: Finale du 5000 mètres (hommes)

21h: 3 000 mètres steeple, 1er tour (femmes)

🏅21h40: Finale du relais 4x400 mètres (mixte)

🏅21h50: Finale du 100 mètres (femmes)

Mardi 11 août 2026

Session du matin

10h33: Qualifications de saut en hauteur A+B (hommes)

10h35: Qualifications de lancer du disque A (hommes)

10h45: Demi-finale du 400 mètres haies (femmes)

11h15: 1er tour du 100 mètres (hommes)

11h40: 1er tour du 110 mètres haies (hommes)

12h: Lancer du disque, série B (hommes)

12h05: 800 mètres, 1er tour (femmes)

12h40: 400 mètres haies, 1er tour (hommes)

Session du soir

19h05: Saut à la perche, qualifications A+B (femmes)

🏅19h10: Lancer du marteau, finale (hommes)

🏅19h25: 5000 mètres, finale (femmes)

19h55: Demi-finales du 100 mètres haies (femmes)

🏅20h16: Finale du saut en longueur (hommes)

20h32: Demi-finales du 100 mètres (hommes)

21h: Demi-finales du 400 mètres (hommes)

🏅21h30: Finale du 100 mètres haies (femmes)

🏅21h47: Finale du 100 mètres (hommes)

Mercredi 12 août 2026

Session du matin

10h35: Séries du 100 mètres du décathlon (hommes)

10h40: Qualifications A du lancer du disque (femmes)

11h05: 1er tour du 400 mètres (femmes)

11h20: Saut en longueur du décathlon A+B (hommes)

11h40: 200 mètres, 1er tour (femmes)

12h: Lancer du disque, qualifications B (femmes)

12h20: Demi-finale du 800 mètres (hommes)

12h40: Lancer du poids, décathlon A+B (hommes)

12h55: Demi-finale du 400 mètres haies (hommes)

Session du soir

19h05: Saut en hauteur du décathlon A+B (hommes)

🏅19h45: Finale du lancer du marteau (femmes)

19h55: Demi-finales du 110 mètres haies (hommes)

20h20: Demi-finales du 200 mètres (femmes)

20h40: Qualifications A+B du triple saut (hommes)

🏅20h50: Finale du 400 mètres (hommes)

🏅21h08: Finale du 400 mètres haies (femmes)

21h22: Séries du 400 mètres du décathlon (hommes)

🏅21h47: Finale du 110 mètres haies (hommes)

Jeudi 13 août 2026

Session du matin

10h33: Série des 110 mètres haies du décathlon (hommes)

10h55: Qualifications de saut en hauteur A+B (femmes)

11h05: 200 mètres, 1er tour (hommes)

11h20: Lancer du disque, décathlon, groupe A (hommes)

11h30: 3 000 mètres steeple, 1er tour (hommes)

12h10: Demi-finale du 800 mètres (femmes)

12h25: Lancer du disque – Décathlon, groupe B (hommes)

12h45: Demi-finale du 400 mètres (femmes)

13h: Saut à la perche – Décathlon, groupe A (hommes)

13h35: Lancer du javelot, qualifications A (hommes)

13h45: Saut à la perche, décathlon, groupe B (hommes)

14h55: Lancer du javelot, qualifications B (hommes)

Session du soir

18h35: Lancer du javelot, décathlon, groupe A (hommes)

19h35: Lancer du javelot, décathlon, groupe B (hommes)

🏅19h40: Finale du triple saut (femmes)

🏅19h50: Finale du saut à la perche (femmes)

20h05: Demi-finales du 200 mètres (hommes)

🏅20h29: Finale du 3 000 mètres steeple (femmes)

🏅20h45: Finale du lancer du disque (hommes)

🏅21h10: Finale du 1500 mètres du décathlon (hommes)

🏅21h28: Finale du 800 mètres (hommes)

🏅21h50: Finale du 200 mètres (femmes)

Vendredi 14 août 2026

Session du matin

10h35: Série des 100 mètres haies de l'heptathlon (femmes)

10h40: Qualifications A du lancer du javelot (femmes)

10h50: Saut à la perche – Qualifications A+B (hommes)

11h05: Relais 4x400 mètres – 1er tour (hommes)

11h25: Saut en hauteur – Heptathlon A+B (femmes)

11h35: Relais 4x400 mètres, 1er tour (femmes)

12h: Lancer du javelot, qualifications B (femmes)

12h05: 1 500 mètres, 1er tour (hommes)

Session du soir

19h35: Lancer du poids, heptathlon A+B (femmes)

🏅19h45: Finale du 10'000 mètres (femmes)

🏅20 h: Finale du saut en hauteur (hommes)

🏅20h30: Finale du lancer du disque (femmes)

🏅20h40: Finale du 400 mètres haies (hommes)

20h55: Séries du 200 mètres de l'heptathlon (femmes)

🏅21h25: Finale du 200 mètres (hommes)

🏅21h46: Finale du 800 mètres (femmes)

Samedi 15 août 2026

Session du matin

🏅7h30: Finale du semi-marathon de marche (hommes)

🏅7h30: Finale du semi-marathon de marche (femmes)

🏅7h30: Finale du marathon de marche (hommes)

🏅7h30: Finale du marathon de marche (femmes)

10h25: Saut en longueur, heptathlon A+B (femmes)

11h50: Saut en longueur, qualifications A+B (femmes)

11h55: Lancer du javelot, heptathlon A+B (femmes)

12h15: 1500 mètres, 1er tour (femmes)

12h40: Relais 4x100 mètres, 1er tour (femmes)

13h: Relais 4x100 mètres, 1er tour (hommes)

Session du soir

🏅19h45: Finale du 800 mètres de l'heptathlon (femmes)

🏅20h01: Finale du lancer du javelot (hommes)

🏅20h07: Finale du saut en hauteur (femmes)

🏅20h10: Finale du 400 mètres (femmes)

🏅20h17: Finale du triple saut (hommes)

🏅20h25: Finale du 10'000 mètres (hommes)

🏅21h07: Finale du 1500 mètres (hommes)

🏅21h33: Finale du relais 4x100 mètres (hommes)

🏅21h48: Finale du relais 4x100 mètres (femmes)

Dimanche 16 août 2026

Session du matin

🏅7h30: Finale du marathon (femmes)

🏅8h10: Finale du marathon (hommes)

Session du soir

🏅19h30: Finale du saut à la perche (hommes)

🏅19h55: Finale du lancer du javelot (femmes)

🏅20h05: Finale du saut en longueur (femmes)

🏅20h35: Finale du relais 4x100 mètres (mixte)

🏅20h50: Finale du 3000 mètres steeple (hommes)

🏅21h13: Finale du 1500 mètres (femmes)

🏅21h33: Finale du relais 4x400 mètres (femmes)

🏅21h48: Finale du relais 4x400 mètres (hommes)