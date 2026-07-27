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Cyréna Samba-Mayela déclare forfait
La voie est libre pour Ditaji Kambundji à Birmingham

Cyréna Samba-Mayela, l'une des principales rivales de Ditaji Kambundji sur 100 m haies, a déclaré forfait pour les Européens de Birmingham.
Publié: 16:04 heures
Coup dur pour Cyréna Samba-Mayela!
Photo: keystone-sda.ch

Cyréna Samba-Mayela, vice-championne olympique du 100 m haies, a annoncé lundi qu'elle était «contrainte de déclarer forfait» pour les Européens de Birmingham (10-16 août). La Française est l'une des rivales de la Bernoise Ditaji Kambundji dans la discipline.

«Depuis plusieurs semaines, je fais face à des douleurs physiques qui m'ont déjà empêchée de défendre pleinement mes chances lors des championnats de France», écrit la championne d'Europe 2024 de la spécialité dans un post publié sur son compte Instagram.

«À ce stade, je ne pense pas être en mesure de rattraper en si peu de temps le retard accumulé et d'être au niveau d'exigence nécessaire pour défendre dignement mon titre de championne d'Europe», explique la médaillée d'argent des Jeux de Paris-2024.

Elle semblait avoir enfin tourné la page

Championne d'Europe puis vice-championne olympique du 100 m haies en 2024, la détentrice du record de France de la discipline (12''31) a connu une année 2025 quasi vierge en raison d'une blessure à un mollet.

Samba-Mayela semblait avoir enfin tourné la page cette année avec des performances solides ces dernières semaines, dont le deuxième chrono européen de l'année (12'50 au Texas le 20 juin) - «sortie des enfers», avait-elle alors écrit sur Instagram.

Mais elle a dû déclarer forfait au dernier moment pour le meeting de Paris fin juin et n'a pu participer aux championnats de France ce week-end à Albi. «Sur avis médical, en accord avec la Fédération et mon équipe, il est apparu que c'était la meilleure décision à prendre», ajoute-t-elle.

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