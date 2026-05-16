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Loin de son record
Ditaji Kambundji débute sa saison avec une 5e place

Ditaji Kambundji a terminé 5e du 100 m haies à Shaoxing samedi, lors de la première étape de la Ligue de diamant. La Bernoise a couru en 12''82, loin de son record de 12''24.
Publié: il y a 36 minutes
Ditaji Kambundji a pris la 5e place du 100 m haies en Ligue de diamant à Shaoxing.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Ditaji Kambundji a pris la 5e place du premier 100 m haies de la Ligue de diamant, samedi à Shaoxing (Chine). La championne du monde bernoise a couru en 12''82, assez loin de son record personnel.

Il s'agissait de la première compétition de l'année en extérieur pour la hurdleuse, dont l'objectif principal cette saison sera les championnats d'Europe de Birmingham (10-16 août). Elle aura donc encore quelques meetings pour monter en puissance en vue de ce rendez-vous.

Loin de son record

A près de six dixièmes de son record personnel (12''24, qui lui avait offert le titre mondial en septembre dernier à Tokyo), Ditaji Kambundji n'a pas pu rivaliser avec des rivales déjà très affûtées ce samedi. La course a été remportée par l'Américaine Masai Russell (12''25), championne olympique à Paris en 2024.

Les deux autres Suisses engagés dans cette première étape de la Ligue de diamant n'ont pas non plus signé des records. Sur 110 m haies, le Bâlois Jason Joseph a pris la 8e place en 13''51, loin derrière le vainqueur américain Jamal Britt (13''07).

Quant à la Jurassienne bernoise Joceline Wind, elle s'est classée 14e du 1500 m (4'07''04), à plus de cinq secondes de son record personnel.

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