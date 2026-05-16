La jeune et talentueuse cycliste belge Jilke Michielsen a perdu son combat contre le cancer à seulement 19 ans. Après des années de lutte, elle a succombé à une tumeur osseuse rare.

Une jeune cycliste belge décède à l'âge de 19 ans

Une jeune cycliste belge décède à l'âge de 19 ans

Davide Malinconico

L’ancien grand espoir du cyclisme belge Jilke Michielsen est décédé vendredi à seulement 19 ans. L’ex-coureuse a succombé à une rare tumeur osseuse après plusieurs années de combat contre la maladie.

La triste nouvelle a été annoncée le jour même par ses proches sur le compte Instagram de la jeune Belge, accompagnée de ces mots: «Ne pas se plaindre, simplement profiter.» Une devise qui l’avait accompagnée tout au long de son combat et qui restera désormais liée à son souvenir.

Trois ans de lutte contre le cancer

Jilke Michielsen souffrait depuis environ trois ans d’un sarcome d’Ewing, une forme rare et particulièrement agressive de cancer des os. Le diagnostic était tombé en 2023, alors qu’elle n’avait que 16 ans, après de fortes douleurs au dos qui se sont révélées être les premiers symptômes de la maladie. Comme le rappelle Eurosport, la jeune cycliste avait alors été contrainte de mettre un terme immédiat à sa prometteuse carrière.

Après de lourds traitements, elle avait pourtant été considérée comme guérie à l’été 2024. Mais en mars 2025, le cancer avait fait son retour. Les médecins lui avaient alors expliqué qu’une nouvelle chimiothérapie pourrait seulement ralentir la maladie, sans espoir de guérison.

«Je peux refaire une chimiothérapie, mais elle ne fera que prolonger un peu ma vie. Mais je vais continuer à me battre et à profiter au maximum de ma vie», confiait-elle alors au quotidien belge Het Laatste Nieuws.

Début mai, l’ancienne cycliste, qui partageait régulièrement son quotidien avec ses abonnés sur Instagram, avait elle-même révélé que la chimiothérapie devait être interrompue, son corps ne produisant plus suffisamment de cellules sanguines. «Mon corps ne peut plus suivre», avait-elle écrit avec émotion.

Un immense talent du cyclisme belge

Jilke Michielsen était considérée comme l’un des plus grands talents du cyclisme belge. Sacrée championne de Belgique sur route dans sa catégorie en 2022, elle avait ensuite remporté le titre national du contre-la-montre individuel l’année suivante.



