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Afonso Eulalio reste en rose
Encore une chute massive au Giro

Davide Ballerini s'est imposé à Naples jeudi lors de la 6e étape du Giro, profitant d'une chute massive survenue dans le dernier kilomètre. Le maillot rose reste sur les épaules du Portugais Afonso Eulalio (Bahrain Victorious).
Publié: il y a 56 minutes
Tout n'est pas rose au Giro cette année!
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Au terme d'une étape plane de 142,6 km promise aux sprinteurs ce jeudi lors de la sixième étape du Giro, la fine pluie qui est apparue dans le final à Naples a envoyé au sol deux coureurs de la formation Unibet Rose Rockets sur des pavés mouillés, provoquant une grosse chute qui a désorganisé le peloton.

Seuls rescapés de ce fait de course, l'Italien Davide Ballerini de l'équipe Astana et le Belge Jasper Stuyven se sont joués la victoire au sprint. Le Français Paul Magnier, double vainqueur d'étape sur ce Tour d'Italie, a terminé troisième après avoir été arrêté par la chute.

Le Portugais Afonso Eulalio conserve le maillot rose de leader avec une avance de plus de six minutes sur les favoris avant la première arrivée au sommet vendredi au Blockhaus. L'Argovien Jan Christen reste le meilleur Suisse au général avec sa 7e place provisoire (à 6'16).

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