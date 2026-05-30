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5e victoire d'étape
Jonas Vingegaard écrase le Giro

Jonas Vingegaard a remporté sa 5e victoire d'étape sur le Giro 2026 en dominant l'avant-dernière étape à Piancavallo samedi. Il distance Felix Gall de plus de cinq minutes au classement général.
Publié: 16:57 heures
Jonas Vingegaard a assis sa suprématie samedi lors de la dernière étape de montagne.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Jonas Vingegaard a sécurisé sa victoire dans le Tour d'Italie en remportant en solitaire la 20e et avant-dernière étape au sommet de Piancavallo, samedi, à la veille de l'arrivée finale à Rome. C'est la cinquième victoire d'étape dans ce Giro pour le Danois qui, sauf accident, décrochera son premier Tour d'Italie à sa première participation dimanche dans les rues de la Ville éternelle, à l'issue d'une dernière étape aux allures de parade et promise aux sprinteurs.

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Double vainqueur du Tour de France (2022, 2023), lauréat de la dernière Vuelta, il deviendra le huitième coureur de l'histoire, le seul en activité, à avoir remporté les trois grands Tours après Hinault, Merckx, Anquetil, Gimondi, Contador, Nibali et Froome. Le leader de Visma-Lease a bike aura dominé cette 109e édition de la tête et des épaules avec cinq succès d'étape en montagne et une avance de plus de cinq minutes au classement général sur l'Autrichien Felix Gall et l'Australien Jai Hindley.

Domination sans forcer

Il a assis sa suprématie samedi lors de la dernière étape de montagne. Il avait annoncé dès le départ qu'il visait la victoire d'étape à Piancavallo, où Marco Pantani s'était imposé en 1998 avant de réaliser le doublé Giro-Tour, ce dont rêve Vingegaard cette année.

Le maillot rose s'est envolé à 10,5 km de l'arrivée, dans l'ascension finale vers la station de ski. Comme d'habitude, Felix Gall a été le seul à le suivre pendant quelques mètres avant de céder à son tour et de se mettre à son propre rythme, rattrapé ensuite par Jai Hindley et Derek Gee-West.

Devant la foule des grands jours, Jonas Vingegaard a rapidement avalé les derniers échappés du jour pour aller s'imposer, sans forcer, avec 1:15 d'avance sur Gall, Hindley et Gee-West. Le podium est resté inchangé à l'issue d'une étape où tout le monde aura été à sa place. Le Néerlandais Thymen Arensman, cinquième de l'étape, a sauvé sa quatrième place grâce à un énorme travail de son coéquipier Egan Bernal.

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