DE
FR

50,91 km/h de moyenne
Soren Waerenskjold remporte l'étape la plus rapide de l'histoire

Le Norvégien Soren Waerenskjold a triomphé au sprint à Nevers, lors de la 11e étape du Tour de France 2026. La journée a été record, puisque le peloton a roulé à 50,91 km/h de moyenne.
Publié: il y a 26 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
1/2
La joie de Soren Waerenskjold, vainqueur de la 11e étape du Tour de France 2026.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Norvégien Soren Waerenskjold a levé les bras au terme du sprint de la 11e étape du Tour de France mercredi à Nevers. Le maillot jaune Tadej Pogacar a passé une journée tranquille et a maintenu son avance sur ses concurrents.

Record de vitesse

Au terme de course la plus rapide de l'histoire de la Grande Boucle (50,9 km/h de moyenne!), Waerenskold a surpris les autres sprinteurs en démarrant son effort à 500 m de la ligne. Il remporte ainsi sa première étape sur le Tour de France.

À lire aussi
«Chez Tudor, j’ai trouvé un environnement sain»
Tour de France 2026
Les confidences d'Alaphilippe
«Chez Tudor, j’ai trouvé un environnement sain»
«Gamin, le Tour de France me semblait appartenir à une autre planète»
Interview
Yannis Voisard, cycliste Tudor
«Gamin, le Tour de France me semblait appartenir à une autre planète»

Sur cette étape relativement plane, rythmé par deux cols de 4e catégorie sur les 161 km du parcours, quatre échappés ont tenté leur chance à 150 km de l'arrivée. Mais le double champion du monde de course en ligne Julian Alaphilippe (Tudor) et ses compagnons n'ont jamais pu prendre le large, eux qui n'ont jamais compté plus de 1'30 d'avance sur le peloton.

Pas de changement au classement général, avec le Slovène Pogacar toujours solidement en tête avec 3'36 d'avance sur son dauphin Jonas Vingegaard et 4'06 sur le troisième Remco Evenepoel. Meilleur Suisse, le Jurassien Yannis Voisard a conservé sa 16e place à 15'36 du leader.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Présenté par
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Humour, bien-être et belles vues
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus