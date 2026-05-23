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14e victoire
Intouchable, Vingegaard s’offre le maillot rose du Giro

Jonas Vingegaard a triomphé en solitaire samedi à Pila, remportant la 14e étape du Giro. Le Danois s'empare du maillot rose et consolide son statut de favori pour la victoire finale.
Publié: 17:35 heures
Jonas Vingegaard a remporté samedi la 14e étape du Tour d’Italie à Pila.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) a fait coup double sur le Tour d'Italie samedi à Pila. Le Danois a remporté en solitaire la 14e étape pour s'emparer du maillot rose de leader du classement général.

Favori pour la victoire finale, Jonas Vingegaard s'est imposé au sommet de la station de ski de Pila pour endosser le maillot rose pour la première fois de sa carrière. Déjà vainqueur des deux premières arrivées au sommet, il a décroché dans la localité de la Vallée d'Aoste sa troisième victoire sur ce Giro.

A l'issue d'une étape courte (133 km) mais comprenant cinq ascensions pour 4350 mètres de dénivelé positif, le Danois a triomphé avec 49 secondes d'avance sur l'Autrichien Felix Gall. Le Portugais Afonso Eulalio, porteur du maillot rose au départ de l'étape, a fini à près de trois minutes. Il est désormais 2e du général, à 2'26 du nouveau leader.

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