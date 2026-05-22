L'Ukraine frappe une ville sous contrôle russe: un mort et plusieurs blessés

Une personne a été tuée et 35 autres ont été blessées dans la nuit dans une attaque ukrainienne dans la partie de la région ukrainienne de Lougansk (est) contrôlée par la Russie, ont annoncé vendredi les autorités.

«Des drones ennemis ont attaqué» le bâtiment du collège professionnel de Starobelsk, affilé à l'université pédagogique de Lougansk, et son foyer universitaire, a écrit le gouverneur régional installé par Moscou, Léonid Passetchnik, sur la messagerie russe Max.

Des photos publiées par Léonid Passetchnik montrent les deux bâtiments gravement endommagés: l'un en feu et partiellement effondré et l'autre aux murs calcinés et fenêtres brisées.

Les secouristes dépêchés pour les travaux de déblayage ont découvert un corps sans vie sous les débris, selon le ministère russe des Situations d'urgence cité par les agences russes. Selon M. Passetchnik, 86 adolescents âgés entre 14 et 18 ans se trouvaient dans ces locaux au moment de la frappe. «35 personnes ont subi différentes blessures», a-t-il indiqué, sans plus de précisions.

Source: AFP