L'Ukraine frappe une ville sous contrôle russe: un mort et plusieurs blessés
Une personne a été tuée et 35 autres ont été blessées dans la nuit dans une attaque ukrainienne dans la partie de la région ukrainienne de Lougansk (est) contrôlée par la Russie, ont annoncé vendredi les autorités.
«Des drones ennemis ont attaqué» le bâtiment du collège professionnel de Starobelsk, affilé à l'université pédagogique de Lougansk, et son foyer universitaire, a écrit le gouverneur régional installé par Moscou, Léonid Passetchnik, sur la messagerie russe Max.
Des photos publiées par Léonid Passetchnik montrent les deux bâtiments gravement endommagés: l'un en feu et partiellement effondré et l'autre aux murs calcinés et fenêtres brisées.
Les secouristes dépêchés pour les travaux de déblayage ont découvert un corps sans vie sous les débris, selon le ministère russe des Situations d'urgence cité par les agences russes. Selon M. Passetchnik, 86 adolescents âgés entre 14 et 18 ans se trouvaient dans ces locaux au moment de la frappe. «35 personnes ont subi différentes blessures», a-t-il indiqué, sans plus de précisions.
Source: AFP
Moscou visée par une attaque massive de drones, plusieurs morts
D'importantes frappes de drones ont visé Moscou et sa périphérie dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins quatre morts, ont indiqué les autorités locales. L'assaut a eu lieu moins d'une semaine après la fin d'une trêve avec l'Ukraine.
L'armée russe a assuré avoir abattu 556 drones pendant la nuit de samedi à dimanche. Entre 22h et 7h locales (21h et 6h en Suisse), «les unités de défense antiaérienne ont intercepté et détruit 556 drones ukrainiens» au-dessus de 14 régions russes ainsi que de la Crimée annexée et des mers Noire et d'Azov, a déclaré le ministère de la défense sur la messagerie russe Max.
La région de Moscou, qui n'inclut pas le territoire de cette dernière, «fait face à une attaque de drones de grande échelle depuis 3h» (2h en Suisse), a déclaré le gouverneur Andreï Vorobiov sur le réseau social Telegram. Il a fait état d'une femme morte dans la localité de Khimki, au nord-ouest de Moscou, et de deux hommes tués dans un village dans la commune de Mytichtchi (nord-est). Une quatrième personne est morte dans la région de Belgorod.
Dans le reste de la région, plusieurs habitations ont été endommagées et des «infrastructures» ont été attaquées, faisant quatre blessés, selon lui. A Moscou même, une frappe a fait douze blessés, «surtout des ouvriers» d'un chantier à proximité d'une raffinerie, selon le maire.
Source: AFP
Zelensky promet des frappes contre des sites pétroliers et militaires russes
Le président Volodymyr Zelensky a estimé vendredi que l'Ukraine était en droit de frapper des sites pétroliers et militaires en Russie, en représailles à l'attaque meurtrière à Kiev qui a fait au moins 24 morts.
«L'Ukraine ne laissera impunie aucune frappe de l'agresseur qui ôte la vie de notre population. Nous sommes pleinement fondés à répondre en visant l'industrie pétrolière russe, sa production militaire et ceux qui sont directement responsables des crimes de guerre commis contre l'Ukraine et les Ukrainiens», a-t-il écrit sur X.
Source: AFP
Trois cheminots russes tués par un drone ukrainien
Trois employés de la société russe des chemins de fer, RGD, ont été tués jeudi dans une attaque de drone ukrainien dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine, a annoncé la compagnie. Les régions russes frontalières subissent régulièrement des bombardements ukrainiens meurtriers, plus de quatre ans après le début de l'offensive des forces russes en Ukraine.
«Une locomotive de service a été la cible d'une attaque de drone en gare d'Ounetcha, dans la région de Briansk», a expliqué RGD dans un communiqué, ajoutant que le conducteur, son assistant et un technicien avaient péri.
Cette petite ville est située entre l'Ukraine et le Bélarus. Des frappes russes ont également visé le réseau ferroviaire ukrainien à plusieurs reprises.
Source: AFP
Une attaque de drones ukrainienne fait deux morts en Russie
Deux personnes ont été tuées jeudi dans une attaque de drones ukrainienne dans la région russe de Samara (Volga), a indiqué le gouverneur local.
«Les forces armées ukrainiennes attaquent avec des drones» la ville de Syzran, a écrit Viatcheslav Fédorichtchev sur Telegram, en précisant que ces frappes ont fait deux morts.
L'attaque contre Syzran, qui abrite notamment une importante raffinerie de pétrole, a également fait des «blessés», selon la même source.
Source: AFP
L'UE va débloquer «mi-juin» une aide budgétaire à l'Ukraine de 3,2 milliards d'euros
L'Union européenne prévoit de verser «autour de la mi-juin» une première aide budgétaire de 3,2 milliards d'euros à l'Ukraine, dans le cadre de son prêt géant de 90 milliards d'euros, a annoncé mercredi le commissaire européen à l'Economie Valdis Dombrovskis.
«Nous avons finalisé nos négociations (...) d'assistance budgétaire dans le cadre du prêt de soutien à l'Ukraine», a déclaré le commissaire, ouvrant la voie à ce premier versement, sous réserve notamment de la ratification de l'accord par la partie ukrainienne.
Source: AFP
Deux morts et six blessés dans une attaque russe sur Dnipro, en Ukraine
Une attaque russe a fait deux morts et six blessés dans la nuit de mardi à mercredi à Dnipro, ville de l'est de l'Ukraine, a annoncé l'administration militaire régionale. Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les bombardements se poursuivent quotidiennement.
«Deux personnes ont été tuées et six blessées dans la nuit au cours de l'attaque russe sur Dnipro», a indiqué sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha. Cinq des blessés ont été hospitalisés, trois dans un état grave, a-t-il précisé.
Oleg Grygorov, son homologue pour la région de Soumy, frontalière de la Russie au nord-est, a fait état d'«au moins six» personnes blessées dans une «attaque massive de drones, contre des zones résidentielles de la localité de Konotop. Les région de Zaporijjia (sud-est), Kharkiv (est), ainsi que la ville portuaire d'Odessa (sud), ont elles aussi été la cibles de frappes russes.
A Odessa, l'assaut, mené avec des drones, a endommagé des zones résidentielles, des entrepôts et des «infrastructures cruciales», selon les secours. Dans la région de Zaporijjia, à Vilniansk, un homme, une femme, un garçonnet de 2 ans et une fille de 12 ans ont été blessés par une frappe qui a détruit une «résidence privée», a indiqué Ivan Fedorov, le chef de l'administration militaire régionale.
Source: AFP
Une attaque de missile russe fait quatre morts et plus de 20 blessés
Au moins quatre personnes ont été tuées et plus de 20 blessées mardi dans une attaque de missile russe ayant touché plusieurs bâtiments de la ville de Prylouky dans le nord de l'Ukraine, ont annoncé les autorités régionales.
«Vers 10H00, les Russes ont frappé le centre de Prylouky avec un missile balistique (...) Quatre personnes ont été tuées. Au moins 17 personnes ont été blessées, dont un enfant de 14 ans», a indiqué sur Telegram Viatcheslav Tchaous, le gouverneur de la région de Tcherniguiv (nord).
Source: AFP
Un drone russe a touché un cargo chinois en mer Noire
Un drone russe a touché un cargo chinois au large du port ukrainien d'Odessa, en mer Noire, dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé à l'AFP un porte-parole des forces navales ukrainiennes.
L'incident s'est produit à la veille de la visite en Chine du président russe Vladimir Poutine. «Les Russes ne pouvaient pas ignorer quel navire se trouvait en mer», a affirmé de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X.
Source: AFP
Zelensky juge «entièrement justifiée» l'attaque de drones ukrainiens contre la région de Moscou
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé dimanche «entièrement justifiée» l'attaque de drones ukrainiens qui a fait trois morts dans la région de Moscou, deux jours après une attaque russe meurtrière sur Kiev.
«Nos réponses face à la prolongation de la guerre par la Russie et à ses attaques contre nos villes et nos communautés sont entièrement justifiées», a écrit M. Zelensky sur les réseaux sociaux, quelques heures après que la Russie a assuré avoir intercepté plus de 500 drones ukrainiens.
Source: AFP
Les Etats-Unis mettent fin à la suspension des sanctions sur le pétrole russe
La suspension de sanctions américaines sur le pétrole russe, qui a pris fin samedi, n'a pas été prolongée par le ministère américain des Finances. Les sanctions américaines sur le pétrole russe, en place depuis 2022, avaient été suspendues mi-mars, jusqu'au 11 avril, avec pour objectif de contrebalancer l'effet à la hausse de la guerre en Iran sur les prix du pétrole. Les sanctions avaient ensuite été mises en pause pour un mois de plus, jusqu'au 16 mai.
Sans nouvelle décision de prolongation, la suspension des sanctions est donc désormais terminée. Cette suspension concernait l'ensemble des opérations liées à l'embarquement et la livraison de pétrole provenant de Russie, et s'appliquait également aux navires de la flotte fantôme russe jusqu'ici sous sanctions.
La décision de suspendre les sanctions avait été vivement critiquée par le Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien y voyait un moyen pour Moscou de disposer des financements nécessaires pour prolonger sa guerre en Ukraine.
Source: ATS
Nouvelle alerte au drone en Lettonie
La Lettonie a émis dimanche une nouvelle alerte au drone pour l'est du pays. Un objet volant aurait pénétré dimanche matin dans l'espace aérien letton avant de le quitter un peu plus tard, a indiqué l'armée du pays balte, membre de l'OTAN.
«Tant que l'agression russe en Ukraine durera, il est possible que des incidents se produisent de nouveau avec des drones étrangers qui pénètrent dans l'espace aérien letton», a reconnu l'armée lettone. L'espace aérien letton est surveillé avec le concours de pays de l'OTAN.
Source: ATS
Une attaque de drone ukrainienne fait un mort dans la région de Belgorod
Une personne a été tuée samedi dans une attaque de drone ukrainienne dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ont indiqué les autorités régionales.
Un drone a visé un véhicule dans la localité de Krassnaïa Iarouga en tuant un homme «civil», ont-elles précisé dans un communiqué.
L'Ukraine et la Russie ont repris dans la nuit de lundi à mardi leurs frappes respectives, après l'expiration d'une trêve de trois jours négociée sous l'égide des Etats-Unis à l'occasion des commémorations en Russie de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Source: AFP