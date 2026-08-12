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Zelensky publie la vidéo d'une frappe contre une base navale
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Nouvelles frappes en Russie:Zelensky publie la vidéo d'une frappe contre une base navale

Un port russe de la mer Noire pris pour cible
J.D. Vance appelle Zelensky à mettre fin aux attaques contre les pétroliers

Le vice-président américain J.D. Vance aurait demandé à l'Ukraine de mettre fin à ses attaques contre les pétroliers russes. Motif: Washington craint une déstabilisation du marché de l'énergie.
Publié: 20:04 heures
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Dernière mise à jour: 20:07 heures
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J.D. Vance souhaiterait que l'Ukraine cesse ses attaques contre les pétroliers russes.
Photo: Getty Images
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Janine Enderli

Le vice-président américain J.D. Vance aurait demandé à l’Ukraine de suspendre ses attaques contre les pétroliers opérant depuis le port russe de Novorossiisk.

La raison de cette démarche est explosive: Washington craint de plus en plus que ces attaques ne déstabilisent davantage un marché de l'énergie déjà tendu et affectent les entreprises américaines, rapporte le «Financial Times» en citant des responsables ukrainiens.

L'Ukraine met-elle fin à ses attaques à la demande de Vance?

A la demande de J.D. Vance, l’Ukraine aurait décidé de suspendre ses attaques contre les navires entrant ou sortant du port de Novorossiisk. Ces dernières semaines, Kiev a mené une campagne de frappes par drones contre ce port. Des dizaines de pétroliers ont été mis hors d’état de fonctionner.

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Pour bien comprendre cet enjeu, il faut regarder la provenance du brut: le pétrole acheminé vers ce port russe provient du Kazakhstan et joue un rôle crucial dans l’approvisionnement mondial – une ressource d’autant plus vitale que le détroit d’Ormuz est aujourd'hui quasiment bloqué.

Violentes attaques contre les installations portuaires

Dans les faits, J.D. Vance serait intervenu directement fin juillet lors d’un entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les attaques ukrainiennes visaient spécifiquement les pétroliers chargés de transporter le brut kazakhe depuis un terminal du Caspian Pipeline Consortium (CPC) à Novorossiisk. Dans un premier temps, l’agence de presse Reuters a indiqué ne pas être en mesure de confirmer ces informations.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Ukraine a de nouveau bombardé les installations portuaires de cette ville russe, comme le montrent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Aucun média n’a pour l’instant fait état d’attaques contre des pétroliers.

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