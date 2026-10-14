La famille de William Chapman, 23 ans, tué samedi par un tigre après être entré dans son enclos dans un zoo du nord de l’Angleterre, dit qu’il souffrait de troubles mentaux et demande l’arrêt du partage des vidéos de l’attaque.

La famille du jeune homme tué par un tigre supplie d'arrêter de partager les vidéos

La famille du jeune homme tué par un tigre supplie d'arrêter de partager les vidéos

AFP Agence France-Presse

L'homme de 23 ans qui a été tué samedi par un tigre dans un zoo britannique après avoir pénétré dans son enclos souffrait de troubles mentaux, a dit sa famille, qui a appelé à cesser de diffuser les vidéos de l'attaque, devenues virales.

Donald Trump a lui-même partagé mardi une vidéo sur son réseau Truth Social montrant les secondes ayant précédé la mort de ce jeune homme, William Chapman, avec, comme légende: «Ne jouez jamais avec la nature!». Sur ces images, on voit le jeune homme assis, mordu au dos à plusieurs reprises par le tigre, qui l'attrape avec ses pattes.

Donald Trump a enfoncé le clou plus tard dans la soirée, en partageant sur la même plateforme une vidéo générée par IA dans laquelle on voit le président américain, tout sourire, se chamailler puis se lier d'amitié avec un tigre, avec pour fond sonore l'air de «The lion sleeps tonight» ("Le lion est mort ce soir").

Dans un communiqué publié mardi soir, la famille de William Chapman a dit être «dévastée» par son décès. Elle a demandé au public de cesser de publier et partager les vidéos «extrêmement choquantes» sur sa mort. Celles-ci «causent une grande détresse» à la famille, dans «un moment où elle est particulièrement vulnérable».

William Chapman était «un jeune homme brillant, chaleureux et attachant», a décrit sa famille. Il «souffrait de troubles mentaux importants depuis plusieurs années et s'était donc vu prescrire un traitement médicamenteux lourd», a-t-elle expliqué.

Entré de son plein gré

Le jeune homme, venu seul au zoo, est entré de son plein gré dans l'enclos des tigres et s'est fait attaquer par l'un des félins au Yorkshire Wildlife Park, dans le nord de l'Angleterre. Il est mort sur place.

Une vidéo, probablement filmée par William Chapman avec son téléphone portable, montre l'intérieur de l'enclos alors qu'il s'approche du tigre, allongé sur une plateforme en bois. Des visiteurs du zoo ont filmé l'attaque.

William Chapman a, dans son enfance, joué dans la série «May Contain Nuts» diffusée sur la chaîne britannique ITV ainsi que dans la série «True Stories» de la BBC. Il a étudié dans une école spécialisée dans les arts du spectacle.

Le Yorkshire Wildlife Park, qui est resté fermé depuis samedi, a présenté ses condoléances à la famille de William Chapman et indiqué que le tigre, baptisé Altai, était toujours dans son enclos et ne serait pas euthanasié.

Le zoo dispose d'une passerelle surélevée de 300 mètres de long, depuis laquelle les visiteurs peuvent observer les tigres de Sibérie dans leur enclos, qui comprend une zone boisée, une prairie et un bassin avec une cascade. Il ne reste qu'environ 500 individus de cette sous-espèce menacée à l'état sauvage, selon le zoo.