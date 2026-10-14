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Halle industrielle à Einsiedeln
Une jeune femme succombe à ses blessures après avoir chuté d'un toit

Une chute depuis un toit à Einsiedeln (SZ) a coûté la vie à une femme de 22 ans. L’accident, survenu le 4 octobre, a également blessé un homme, désormais hors de danger.
Publié: il y a 24 minutes
Une femme de 22 ans est décédée après avoir chuté à travers un lanterneau depuis le toit d'une halle industrielle à Einsiedeln (SZ).
Photo: Kapo Schwyz
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ATS Agence télégraphique suisse

Une jeune femme de 22 ans a succombé à ses graves blessures après avoir chuté à travers un lanterneau depuis le toit d'une halle industrielle à Einsiedeln (SZ), il y a dix jours. Un homme qui était tombé également se trouve dans un état stable, indique mercredi à Keystone-ATS un porte-parole de la police schwyzoise.

L'accident était survenu le samedi 4 octobre lors d'un évènement public organisé sur le toit du bâtiment. On ignore toujours pourquoi les deux personnes sont tombées à travers la coupole vitrée.

Grièvement blessées après avoir chuté au sol depuis une hauteur de 4 mètres, elles ont alors été héliportées à l'hôpital dans un état grave. La jeune femme est décédée, la semaine dernière, des suites de ses blessures, écrit la police schwyzoise.

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