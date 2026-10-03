Des détails de l'enquête sur le vol de flydubai ont été dévoilés samedi. L'avion, reliant Dubaï à Tel-Aviv, avait dû atterrir en urgence en Arabie saoudite le 30 septembre.

Le copilote du vol de flydubai planifiait bien un «acte terroriste»

Le copilote du vol de flydubai planifiait bien un «acte terroriste»

Avec la hache de secours du cockpit

AFP Agence France-Presse

Le procureur général des Emirats arabes unis a indiqué que l'enquête sur le vol de flydubai avait révélé que le copilote planifiait un «acte terroriste», et avait utilisé la hache de secours du cockpit pour attaquer le pilote, a rapporté samedi l'agence de presse officielle (WAM).

Selon Hamad Saif Al Shamsi, les investigations concernant l'incident du vol flydubai FZ1073 ont révélé que «le copilote avait commencé à mettre à exécution un acte terroriste», qu'il avait «agressé le commandant de bord dans le cockpit à l'aide de la hache de secours» et tenté «de prendre les commandes de l'avion». Il a précisé que l'enquête se poursuivait «afin d'établir toutes les circonstances de l'incident et ses motivations».

Interdit de vol à Oman

Plusieurs médias internationaux affirment samedi que le copilote omanais était interdit de vol par les autorités de son pays, qui le soupçonnaient de radicalisation. Selon les chaînes de télévision Al-Arabiyah, CNN et ABC ainsi que le «Wall Street Journal», le copilote, dont le père est omanais et la mère syrienne, avait été interdit de piloter des avions pour des raisons de sécurité par les autorités omanaises, qui estimaient qu'il avait été influencé par des groupes islamistes radicaux lors d'un séjour en Syrie.

D'après ces mêmes médias, le futur agresseur avait rejoint flydubai après avoir quitté son employeur Oman Air et postulé sans succès à un poste chez la compagnie Emirates.

L'incident a eu lieu le 30 septembre à bord d'un avion reliant Dubaï à Tel-Aviv, en Israël. Le copilote a attaqué en plein vol le commandant de bord indien, lequel a tout de même réussi à ouvrir la porte du cockpit, permettant à des passagers et membres d'équipage de maîtriser l'agresseur. L'avion, qui avait vertigineusement chuté pendant l'échauffourée, a pu se poser en urgence en Arabie saoudite.