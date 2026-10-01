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Attaqué en plein vol
L'ambassade de l'Inde aux Emirats donne des nouvelles du pilote de flydubai

Le pilote de flydubai, poignardé en plein vol par son copilote mercredi est «en bonne santé». C'est ce qu'a déclaré jeudi l'ambassadeur de l'Inde aux Emirats arabes unis.
Publié: il y a 12 minutes
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Le pilote de flydubai, poignardé en plein vol par son copilote mercredi est «en bonne santé».
Photo: Israel's Foreign Ministry via AP
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AFP Agence France-Presse

L'ambassade de l'Inde aux Emirats arabes unis a indiqué jeudi que le pilote blessé du vol flydubai, transféré d'Arabie saoudite vers les Émirats selon les médias indiens, était en «bonne santé et se rétablissait bien». «Très rassuré d'avoir rencontré le commandant» Smit Machchhar, «je remercie le gouvernement des Émirats arabes unis pour le soutien et les soins médicaux qui lui sont apportés», a pour sa part écrit sur X l'ambassadeur Deepak Mittal.

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Le pilote, de nationalité indienne, a été attaqué mercredi en plein vol par son copilote selon les autorités israéliennes, et l'avion avait dû se poser en urgence en Arabie saoudite, où il avait été hospitalisé. D'après les médias indiens, il avait ensuite été transféré aux Émirats. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déclaré à la télévision américaine que le pilote «avait été poignardé à la tête et au bras».

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