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Un pilote se serait évanoui
Une violente bagarre à bord du cockpit force un avion à un atterrissage d'urgence

Un avion reliant Dubaï à Tel Aviv a été contraint à un atterrissage d'urgence ce mercredi. Il s'agirait d'une violente dispute entre un pilote et son copilote.
Publié: il y a 2 minutes
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Les passagers sont sortis.
Photo: Malak Harb

L'avion en ligne du vol FZ1073 de Flydubai, reliant Dubaï à Tel Aviv, a été contraint à un atterrissage d'urgence ce mercredi en Arabie saoudite. Une situation survenue après que l'équipage a déclenché le code 7700, soit un signalement d'urgence générale.

Selon le portail d'information israélien N12, des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne – ainsi que de l'Arabie saoudite – ont alors été dépêchés sur les lieux. D'après les données de suivi de vol disponibles, l'appareil a d'abord survolé le territoire jordanien avant d'être dérouté vers l'Arabie saoudite.

Violente dispute

En cause: une violente dispute en plein vol à bord du cockpit. Bien que les circonstances de l'incident restent encore floues, des médias israéliens soulignent qu'un pilote et son copilote en seraient venus aux mains. A tel point que l'un des deux hommes aurait brièvement perdu connaissance, selon la chaîne d'information israélienne Channel 12. Il semblerait que le pilote était d'origine russe et le copilote d'origine ukrainienne.

Le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un détournement. Après que l'avion a atterri en Arabie saoudite, les deux pilotes ont dû quitter l'appareil. Les 180 passagers ont été priés de rester assis. FlyDubai a annoncé l'envoi d'un avion de remplacement vers Israël via l'Arabie saoudite.

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