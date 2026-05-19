L'épidémie d'Ebola au Congo fait au moins 131 victimes

En RDC, Ebola aurait provoqué 131 décès et 513 cas suspects selon le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, qui s'est exprimé à la télévision nationale dans la nuit du 18 au 19 mai.

AFP Agence France-Presse

L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est vraisemblablement à l'origine de 131 décès recensés et de 513 cas suspects, a affirmé le ministre de la Santé congolais à la télévision nationale dans la nuit de lundi à mardi.

«Nous avons comptabilisé à peu près 131 cas de décès» suspects au total et «nous avons à peu près 513 cas suspects», a déclaré Samuel Roger Kamba.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) va réunir mardi son comité d'urgence pour faire le point sur cette épidémie. «Une réunion du comité d'urgence est prévue plus tard dans la journée», a déclaré un porte-parole de l'OMS à l'AFP. Le chef de l'OMS a déclaré dimanche une urgence de santé publique de portée internationale, son deuxième niveau d'alerte le plus élevé.

Le directeur général de l'OMS s'est dit mardi «profondément préoccupé par l'ampleur et la rapidité» de l'épidémie. «Nous convoquerons aujourd'hui le comité d'urgence afin qu'il nous conseille sur des recommandations temporaires», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, au 2e jour de l'assemblée annuelle des Etats membres de l'OMS.



