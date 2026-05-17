En Louisiane, Bill Cassidy, sénateur républicain modéré, a été éliminé lors de la primaire sénatoriale républicaine samedi. La victoire de Julia Letlow, appuyée par Donald Trump, souligne l'influence persistante de l'ex-président.

Un sénateur adversaire de Trump au sein des Républicains battu en Louisiane

Un sénateur adversaire de Trump au sein des Républicains battu en Louisiane

ATS Agence télégraphique suisse

Le sénateur républicain Bill Cassidy, l'un des rares élus conservateurs à avoir soutenu il y a cinq ans la destitution de Donald Trump après l'assaut du Capitole, a été battu samedi lors de la primaire sénatoriale républicaine en Louisiane, selon des projections de CNN et NBC News. Cette défaite marque un revers symbolique pour l'aile modérée du Parti républicain et illustre une nouvelle fois l'emprise persistante du président américain sur sa formation politique, malgré les divisions internes provoquées par la guerre contre l'Iran et les inquiétudes économiques qui fragilisent sa présidence.

Bill Cassidy, 68 ans, n'a terminé qu'à la troisième place de la primaire, derrière la représentante de l'aile conservatrice du parti Julia Letlow, soutenue par Donald Trump, et John Fleming, secrétaire au Trésor de la Louisiane et ancien élu proche du mouvement conservateur. En conséquence, le sénateur sortant ne participera pas au second tour prévu le 27 juin et voit s'envoler ses chances d'obtenir un troisième mandat. Très rapidement après l'annonce des projections, Donald Trump s'est félicité de ce résultat sur sa plateforme Truth Social.

«Félicitations à la membre du Congrès Julia Letlow pour sa campagne fantastique qui a battu le sénateur sortant avec un score record», a écrit le président américain. «La déloyauté de cet homme envers celui qui l'a fait élire appartient à l'histoire, et c'est beau de voir que sa carrière politique est maintenant FINIE!»

Une funeste dissidence

Gastro-entérologue de formation, Bill Cassidy s'était imposé ces dernières années comme l'une des voix républicaines les plus indépendantes sur les questions de santé publique. Ancien président de la commission Santé du Sénat, il avait soutenu la confirmation de Robert Kennedy Jr au poste de secrétaire à la Santé tout en devenant ensuite l'un de ses critiques les plus réguliers, notamment concernant les nouvelles recommandations vaccinales pour les enfants.

Le sénateur de Louisiane avait également pris ses distances avec l'administration Trump sur d'autres dossiers sensibles. En janvier, après la mort d'un infirmier tué lors d'une intervention d'agents fédéraux de l'immigration à Minneapolis, Bill Cassidy avait réclamé une enquête conjointe des autorités locales et fédérales sur cet événement «incroyablement perturbant», estimant que «la crédibilité de l'ICE et du DHS était en jeu».

C'est surtout son vote historique de février 2021 en faveur de la destitution de Donald Trump qui lui aura durablement aliéné une partie de l'électorat républicain. Bill Cassidy faisait partie des sept sénateurs républicains ayant alors rejoint les démocrates pour condamner l'ancien président, accusé d'avoir encouragé l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021.

Depuis, Donald Trump n'avait cessé de le désigner comme un traître au mouvement «Make America Great Again». La campagne de Julia Letlow, ancienne responsable universitaire et spécialiste de communication politique, a largement capitalisé sur cette rupture, présentant Bill Cassidy comme déconnecté de la base conservatrice de Louisiane.

Malgré l'affaiblissement récent du président américain dans les enquêtes d'opinion, son influence demeure considérable lors des primaires républicaines, où les électeurs les plus fidèles à son mouvement jouent un rôle déterminant.