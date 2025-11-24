Le président américain intensifie la pression sur son homologue vénézuélien Nicolás Maduro. Opérations secrètes, frappes aériennes et actions militaires sont envisagées dans les jours à venir. En parallèle, des compagnies aériennes annulent des vols vers le Venezuela.

Trump aurait fait son choix, la chute de Nicolás Maduro est-elle imminente?

1/5 Ls Etats-Unis ont déplacé l'USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde, au large des côtes du Venezuela. Photo: imago

Donald Trump accentue la pression sur le président vénézuélien Nicolás Maduro. Comme le rapporte l'agence Reuters en se référant à quatre sources du gouvernement américain, les Etats-Unis sont sur le point d'entamer une «nouvelle phase» dans leur action contre le régime sud-américain.

«Plusieurs options sont sur la table pour stopper l'exportation de drogue depuis le Venezuela», affirment les initiés. Parmi elles, la tentative pure et simple de renverser le président Maduro. «Donald Trump est prêt à utiliser chaque élément de la puissance américaine pour arrêter le flot de drogue vers notre pays et traduire les responsables en justice», a déclaré l'une des sources anonymes à Reuters.

Des opérations secrètes dans quelques jours?

Deux sources gouvernementales ont ajouté que les opérations secrètes constitueraient probablement la première partie de la nouvelle salve de mesures contre Nicolás Maduro. Depuis des semaines, l'administration Trump rassemble une force militaire de plus en plus importante dans les Caraïbes. Jusqu'à présent, plus de 80 personnes sont mortes lors de plusieurs attaques contre des bateaux de drogue présumés en provenance du Venezuela.

En septembre déjà, des initiés avaient fait part à NBC News de possibles attaques militaires sur le territoire vénézuélien. Mais aujourd'hui, toujours selon Reuters, l'extension de l'opération militaire «Southern Spear» ne semble plus être qu'une question de jours. Trump lui-même a déclaré la semaine dernière qu'il avait pris sa décision, mais qu'il ne pouvait pas encore la rendre publique.

Maduro, «le terroriste»

Ce lundi, les Etats-Unis prévoient de classer le Cartel de Los Soles comme organisation terroriste étrangère, l'administration Trump désignant Nicolás Maduro comme le chef de l'organisation. Une accusation que le président vénézuélien conteste vivement. Selon le ministre de la Défense Pete Hegseth, cette classification «ouvrira toute une série de nouvelles possibilités» pour les Etats-Unis.

En août déjà, Washington avait doublé la récompense à 50 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Nicolás Maduro. Selon le «New York Times», les Etats-Unis pourraient tenter de capturer ou d'assassiner le président avec des forces spéciales. D'autres plans comprennent l'occupation d'installations stratégiques, par exemple des aérodromes et des infrastructures pétrolières.

Des frappes aériennes pourraient également contraindre Nicolás Maduro à l'exil Les Etats-Unis ont déjà envoyé plus d'une douzaine de navires de guerre dans la région, dont l'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde. En réaction, le Venezuela a lancé une «mobilisation massive», comme l'a déclaré le ministre de la Défense il y a quelques jours.

Six compagnies aériennes annulent des vols

Pendant ce temps, six compagnies aériennes ont annulé vendredi leurs vols vers le Venezuela. Parmi elles, la compagnie aérienne espagnole Iberia et la portugaise TAP.

Auparavant, l'autorité américaine de l'aviation civile (IAA) avait mis en garde: les avions qui traversaient la zone devaient «faire preuve de prudence» en raison de la présence militaire américaine.